복지부, 6월부터 공공의료 혁신 본격화…"AI 기반 환자 의뢰·회송"

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정경실 실장, 서울대 병원 방문

AI 환자 의뢰·회송 시연 등 참관

"환자에게 끊김없는 진료 보장"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오는 6월부터 공공의료 현장에 인공지능(AI)을 기반해 환자 의뢰·회송 체계를 본격 도입하는 등 보건의료 분야의 AI 전환(AX)에 속도가 붙을 전망이다.

정경실 복지부 보건의료정책실장은 29일 서울대 병원을 방문해 올해 하반기 의료 현장에 본격 도입될 'AI 기반 환자 의뢰·회송 체계'의 기술 시연을 참관하고 정책 간담회를 통해 현장 의견을 청취했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정경실 보건복지부 보건의료정책실장이 13일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 공중보건의사 감소 대비 지역의료 대책 발표를 하고 있다.2026.03.13. gdlee@newspim.com

이번 현장 방문은 지역 책임의료기관과 권역 책임의료기관 간 중증·응급 환자 진료 연계에 접목할 AI 기술과 그 효과성을 선제적으로 점검하기 위해 마련됐다. 복지부는 이번에 시연된 AI 기술을 바탕으로 오는 6월부터 AX 스프린트 사업'에 본격 착수한다.

특히 복지부는 개별 병원의 EMR(전자의무기록)과 PACS(의료영상 저장 전송시스템)에 AI를 직접 연동해 의료 현장에서 환자 의뢰와 회송 절차가 AI 기반으로 자동화될 수 있도록 시스템을 구현할 계획이다.

환자 의뢰·회송 AX 실증은 'AX 스프린트 사업'에 선정된 서울·경기, 강원, 전남 3개 권역에서 우선 적용된다. 선정된 공공병원에는 올해 하반기 추진 예정인 '공공의료 AI 고속도로 사업'과 연계해 국가 그래픽처리장치(GPU)와 공공 AX 전용망 등도 지원할 계획이다.

이날 현장 방문과 함께 개최된 정책 간담회에서는 현장 의료진과 전문가들이 참석한 가운데 환자 의뢰·회송 AX에 대한 심도 있는 논의가 진행됐다. 서울대 병원 등 상급종합병원이 선도적으로 개발한 의료 AI 기술을 지역 공공병원 시스템과 연동·확산하는 전략과 지방의료원 관점에서 체감할 수 있는 AI 대전환의 실질적 필요성 등이 다뤄졌다.

정 실장은 "이번 기술 시연은 먼 미래의 이야기가 아니라 올해 하반기부터 우리 공공의료 현장에 구현될 혁신적인 변화의 시작"이라며 "AI를 개별 병원의 EMR, PACS와 신속하게 연동해 환자들에게 끊김 없는 진료를 보장하고 중복검사로 인한 불필요한 의료비 지출을 막는 스마트 의료 인프라를 속도감 있게 완성해 나가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com