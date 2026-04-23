네이버, 악성 댓글 초과 기사 뉴스 댓글 자동 비활성화

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 23일부터 악성 댓글이 일정 기준을 초과한 기사의 댓글 서비스를 자동으로 비활성화한다. 인공지능 기반 탐지시스템 '클린봇'이 정치·선거를 포함한 전 섹션 기사를 대상으로 악성 댓글을 탐지하고, 기준을 넘으면 "클린봇이 악성 댓글을 다수 탐지하여 댓글 서비스를 제공하지 않습니다"라는 안내 문구를 노출한다.

네이버는 2019년 업계 최초로 클린봇을 선보인 이후 욕설, 선정적·폭력적 표현뿐 아니라 혐오, 비하, 차별 표현 탐지 기능을 지속적으로 개선해왔다. 4월 말에는 AI 클린봇 모델 업그레이드를 준비 중이다.

네이버 악성 댓글 초과시 댓글 OFF [사진=네이버]

네이버 관계자는 "지난달 정치·선거 섹션 본문 하단 댓글 미제공과 함께 클린봇을 고도화하며 댓글 영역이 건전한 소통의 장이 될 수 있도록 노력하고 있다"고 말했다.

한편 네이버는 지난 2월부터 재해·재난·부고 관련 기사에 '추모 댓글' 서비스를 운영 중이다. 이용자가 버튼 클릭으로 '삼가 고인의 명복을 빕니다'라는 추모 댓글을 남길 수 있다. 현재까지 약 23개 언론사가 이 서비스를 활용했으며, 4월 기준 추모 댓글이 가장 많이 작성된 기사는 같은 언론사 다른 기사 대비 약 6배 이상의 댓글이 달렸다.

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