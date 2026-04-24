네이버 웨일, 실시간 탭 공유 협업 기능 '멀티플레이' 출시

공유 탭 직접 조작 가능...개인정보 보호도 강화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 웨일 브라우저가 사용자들이 실시간으로 브라우저 탭을 공유하며 협업하는 '멀티플레이' 기능을 정식 출시했다고 24일 밝혔다.

멀티플레이는 기존 화상 회의와 달리 참여자들이 각자 원하는 인터넷 페이지를 탭으로 열어 함께 탐색할 수 있다. 공유자가 탭을 열거나 사이트를 이동하면 모든 참여자의 브라우저에서도 같은 페이지가 실시간으로 열린다. 참여자들은 공유된 탭을 직접 조작하거나 새로운 탭을 추가해 동료들과 실시간으로 공유할 수 있다.

네이버는 웨일 브라우저가 사용자들이 실시간으로 브라우저 탭을 공유하며 협업하는 '멀티플레이' 기능을 정식 출시했다고 24일 밝혔다. [사진= 네이버]

개인정보 보호도 고려했다. URL만을 공유하는 방식이기 때문에 메일함 등 사적인 페이지를 공유하더라도 상대방에게는 본인 계정 화면이 표시된다. 로그인 페이지는 자동으로 제외된다.

협업 효율을 높이기 위해 여러 기능을 탑재했다. 다른 사용자를 '팔로우'하면 해당 사용자가 이동하는 탭과 스크롤 위치를 실시간으로 따라갈 수 있다.

'스포트라이트' 기능으로는 모든 참여자의 시선을 한 사용자에게 집중시킬 수 있으며 특정 텍스트 영역을 여러 색상으로 강조하는 '하이라이트' 기능도 제공된다. 기본 제공되는 음성 대화와 채팅을 통해 소통할 수 있으며 멀티플레이 창을 닫아도 이전의 탭 목록과 채팅 기록이 보존돼 언제든 다시 접속해 작업을 이어갈 수 있다.

웹 브라우저 탭으로 직접 열 수 없는 콘텐츠를 위해 별도의 화면 공유 기능도 지원한다. 기기에 저장된 문서나 외부 애플리케이션 등을 공유할 수 있으며, 공유 중인 화면이 탭으로 열려 참여자들이 웹 자료와 로컬 문서를 오가며 회의를 진행할 수 있다.

멀티플레이는 브라우저 툴바의 아이콘을 클릭하거나 브라우저 메뉴를 통해 시작할 수 있다. 생성된 링크를 전달하는 것만으로 다른 사용자를 초대할 수 있으며 더 이상 참여 중인 사용자가 없거나 사용되지 않는 공간은 자동으로 삭제된다.

김효 네이버 웨일 리더는 "멀티플레이는 물리적 거리와 상관없이 마치 한 공간에 모여 일하는 듯한 경험을 브라우저 위에서 구현하는 데 집중했다"며 "링크 하나로 회의에 초대하고 누구나 손쉽게 탭을 공유하며 대화하는 멀티플레이를 통해 서로 다른 장소에 있어도 가능한 '진짜' 협업을 경험해볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com