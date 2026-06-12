[특징주] 중동 리스크 완화에 삼성전자 11%·SK하이닉스 8% 급등

AI 핵심 요약beta
- 12일 삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반 급등했다.
- 미국 반도체주 강세와 중동 리스크 완화 기대 영향이다.
- 삼성전자 11.2%, SK하이닉스 8.19% 올랐다.
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필라델피아 반도체지수 7.9%↑
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 12일 장 초반 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 반도체주 강세와 중동 지정학적 리스크 완화 기대에 급등하고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 27분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 3만3500원(11.20%) 오른 33만2500원에 거래되고 있다. 같은 시각 SK하이닉스도 17만2000원(8.19%) 상승한 227만3000원을 기록 중이다.
이는 간밤 미국 증시가 급등하면서 국내 반도체주 투자심리가 개선된 것으로 풀이된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 이란과의 종전 합의에 도달했다고 주장하며 최종 문서 작업이 마무리되는 대로 이르면 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수 있다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 "우리는 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의를 이뤘다"며 "현재 문서 최종 확정 절차가 진행 중이며 향후 며칠 내 완료될 것"이라고 말했다. 그는 "문서들은 상당히 최종 단계에 와 있다"며 "서명이 이뤄지면 호르무즈 해협이 공식적으로 재개방될 것"이라고 강조했다.
이에 따라 국제유가는 하락했고 위험자산 선호 심리는 회복됐다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 1.86%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.75%, 나스닥종합지수는 2.54% 상승했다.
특히 반도체 업종이 강세를 보였다. 미국 필라델피아 반도체지수는 7.91% 급등했으며 마이크론 테크놀로지와 마벨은 각각 11% 넘게 상승했다. 인텔도 9% 이상 오르며 기술주 전반의 투자심리를 끌어올렸다.
rkgml925@newspim.com