쎄노텍, 정부 국책과제 연이어 선정

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이차전지 소재·세라믹 비드 기술 개발 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 세라믹 소재 전문기업 쎄노텍이 정부 핵심 소재·부품 국책과제에 잇따라 선정됐다고 12일 밝혔다.

쎄노텍은 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주관하는 '글로벌우수기업연구소육성(GATC)' 사업의 지원 대상으로 최종 선정됐다. 이 과제는 세라믹 나노입자 제어 기술을 바탕으로 이차전지 양극 활물질용 계면 안정화 첨가제 제조 기술을 개발하는 것을 목표로 한다.

회사에 따르면 이번 과제를 통해 이차전지의 효율과 안정성을 높이는 핵심 첨가제 시장 공략에 나선다. 배터리 시장에서 고니켈 양극재의 안정성 확보가 중요해지는 가운데 쎄노텍의 세라믹 나노입자 제어 기술이 차세대 배터리 소재 시장에서 역할을 할 것으로 기대된다.

쎄노텍 로고. [사진=쎄노텍]

동시에 '소재부품기술개발사업(패키지형)'에도 선정됐다. 이 과제는 지르코니아계 구조소재를 활용한 고품위 분쇄용 비드 제조기술 개발을 목표로 한다. 회사는 지르코니아계 소재를 고도화하면서 사용 후 소재를 재활용하는 자원순환형 기술 확보에 집중할 방침이다. 다양한 산업 공정에서 발생하는 사용 후 소재와 공정 부산물을 회수해 고품위 원료로 재투입하는 선순환 체계를 구축한다.

세라믹 비드 및 이차전지 소재용 기능성 첨가제를 주력으로 성장하고 있는 쎄노텍은 이번 국책과제 선정을 계기로 탄소 저감 및 친환경 생산 체계를 구축할 계획이다. 초미세 분쇄 공정이 필수적인 이차전지, 전자재료, 첨단 세라믹 산업을 중심으로 고품질 분쇄용 비드 공급 역량을 강화하며 친환경 첨단 소재 시장에서 입지를 넓혀갈 예정이다.

쎄노텍 이주성 대표이사는 "이번 정부 과제 선정은 당사의 세라믹 원천기술과 미래 성장 가능성을 인정받은 결과"라며 "이차전지 소재 첨가제와 첨단 세라믹 비드 분야에서 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 확보해 세계 시장 공략에 속도를 내겠다"고 말했다.

한편 쎄노텍은 초미립자 분체 기술을 기반으로 산업용 세라믹 소재를 개발·생산하며, 지난해 11월 글로벌 배터리 소재 선도 기업 유미코아와 이차전지용 코발트 사업분야의 전략적 협업을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다.

nylee54@newspim.com