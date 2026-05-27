쎄노텍, 호주 광산업체와 41억원 규모 세라믹 비드 계약

2022년 첫 공급 이후 품질 신뢰 기반 추가 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 세라믹 소재 전문기업 쎄노텍이 호주 광산업체와 CAZ40(알루미나 강화 지르코니아 비즈) 추가 공급계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 계약은 지난 2022년 최초 공급계약 이후 이어져 온 안정적인 제품 공급과 품질에 대한 신뢰를 기반으로 성사된 추가 발주 물량이다. 공급은 올해 하반기 중 진행될 예정이며, 계약 금액은 약 41억원 규모로 최근 매출액 대비 약 11.55%에 해당하는 수준이다.

쎄노텍은 광산용 세라믹 비드 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 내마모성, 균일한 품질 안정성, 가격 경쟁력을 고루 확보하고 있다. 이러한 제품 경쟁력은 고객사의 운영 효율성 제고와 비용 절감 측면에서 긍정적인 평가로 이어졌으며, 이번 추가 계약 역시 이러한 성과가 반영된 결과로 풀이된다.

쎄노텍 로고. [사진=쎄노텍]

특히 글로벌 원자재 시장의 변동성과 공급망 리스크가 확대되는 환경 속에서도 안정적인 생산 대응 능력과 지속적인 품질 관리 역량을 바탕으로 고객사로부터 높은 신뢰를 확보하며 장기 공급 파트너로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다. 이번 계약 상대방은 호주 소재 광업 관련 세라믹 비드 공급업체로 회사는 해당 고객사와의 거래를 통해 글로벌 시장 내 공급 기반을 지속적으로 확대하고 있다.

이주성 쎄노텍 대표이사는 "이번 추가 계약은 단순한 물량 확대를 넘어 제품 품질과 공급 안정성, 가격 경쟁력 등 핵심 요소 전반에 대해 고객사로부터 다시 한번 신뢰를 확인한 결과"라며 "향후에도 글로벌 광산 및 소재 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com