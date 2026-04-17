네이버, '네이버폼' 개인정보 동의·안내 질문 유형 개편

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편의성 및 개인정보보호 적법성 제고

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버는 개인정보보호법상 요구되는 고지, 동의 절차를 보다 명확하게 구현하기 위해 온라인 설문 서비스 '네이버폼'의 개인정보 관련 질문 유형을 개편했다고 17일 밝혔다.

지난 8일 이뤄진 개편에서는 ▲'개인정보 수집·제공 동의' 질문 유형 기능 강화 ▲'개인정보 수집·위탁 안내' 질문 유형 신설을 통해 네이버폼의 편의성과 개인정보보호 적법성을 모두 높였다.

네이버는 개인정보보호법상 요구되는 고지, 동의 절차를 보다 명확하게 구현하기 위해 온라인 설문 서비스 '네이버폼'의 개인정보 관련 질문 유형을 개편했다고 17일 밝혔다. [사진= 네이버]

'개인정보 수집·제공 동의' 질문 유형에는 기본 선택 답변으로 '동의하지 않습니다'가 제공되며 설문 제작자가 필요에 따라 항목을 추가·삭제할 수 있다.

응답 결과에 따라 다른 페이지로 이동하는 분기 기능도 지원돼 미동의 시 설문 종료 또는 별도 안내 페이지 전환 등 보다 정교한 동의 절차 설계가 가능하다.

해당 개선은 4월 8일 업데이트 기준 새로 추가하는 질문부터 적용되며 이미 진행 중인 설문의 기존 질문에는 소급 적용되지 않는다.

신설된 '개인정보 수집·위탁 안내' 질문 유형은 응답자의 동의를 받지 않고 안내만 필요한 경우, 개인정보 수집·이용 또는 처리 위탁 사실을 고지하는 용도로 활용할 수 있다.

'개인정보 수집 및 이용 안내', '개인정보 처리 위탁 안내' 두 가지 하위 유형을 통해 설문 제작자는 안내가 필요한 항목을 동의 문항과 분리해 명확하게 표기할 수 있다.

네이버폼의 개인정보 관련 문항은 일반 객관식 문항과 다른 레이아웃, 강조 스타일로 표기되기 때문에 응답자는 직관적으로 내용을 인식할 수 있고 설문 제작자 역시 네이버폼 고객센터 도움말의 상세 작성 방법을 참고해 적법한 구조 설계가 가능하다.

이진규 네이버 개인정보 보호책임자(CPO/DPO/CISO)는 "네이버폼을 활용하는 개인·기업·기관이 개인정보보호법상 적법 처리 요건을 설문 안에서 보다 쉽게 구현할 수 있도록 개편했다"라며 "다만 개인정보 처리 및 적법 처리 요건의 선택·적용은 설문 제작자의 책임이므로 관련 법령을 준수해 이용해 줄 것을 당부드린다"라고 밝혔다.

한편 네이버는 AI 기술 혁신의 속도에 발맞춰 기술 개발, 서비스 운영 전반에 개인정보 보호 관리 체계를 강화해왔다.

지난 2012년부터 개인정보 보호를 위한 네이버의 노력과 활동을 '개인정보보호 리포트'를 통해 투명하게 공개했으며 지난 1월 프라이버시센터 개편, 아동·청소년 프라이버시 부트캠프 개최, 수탁자 점검 시스템 운영, 파트너사 개인정보 보호 컨설팅 및 상담 프로그램 등을 소개했다.

또한 2015년부터 매년 개인정보보호, 프라이버시 분야를 주제로 학계, 연구계의 전문 연구 결과를 담은 '프라이버시 백서'를 발간하는데 최근에는 'AI 에이전트 환경과 개인정보 보호의 법적 쟁점', '간접식별정보와 개인정보 처리시스템의 범위 재설정' 등을 살폈다.

이와 함께 ▲서비스별 수집 정보, 프라이버시 설정, 게시물 활동 내역을 한 화면에서 관리하고 처리 중지 요청, 제3자 제공 동의 철회 등이 가능한 '내 데이터 관리 도구' 도입 ▲개인정보 관련 자료, 네이버의 정보보호 정책을 모아둔 프라이버시센터 전면 개편 ▲글로벌 사업자를 위한 해외 개인정보 보호 규제 대응 메뉴 '글로벌 지원' 추가 등을 이어가고 있다.

origin@newspim.com