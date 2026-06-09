공무원 채용 때 마약류 검사 의무화…일반직·외무공무원까지 확대

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신체검사에 필로폰·대마 등 6종 검사 포함

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 앞으로 공무원 시험 최종 합격자는 임용 전 실시하는 채용 신체검사에서 마약류 검사를 의무적으로 받아야 한다.

인사혁신처는 일반직과 외무공무원 채용 시에도 마약류 검사를 실시하는 내용을 담은 '공무원 채용 신체검사 규정' 일부개정령안이 9일 국무회의를 통과했다고 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 개정은 최근 사회적 문제로 떠오른 마약 범죄에 대응하고 공직사회 내 마약류 유입을 사전에 차단하기 위한 조치다. 그동안 마약류 검사는 경찰·소방 등 특정직공무원 채용 과정에서만 실시돼 왔다.

개정안에 따르면 앞으로 공무원 시험 합격자는 채용 신체검사 과정에서 필로폰과 대마, 아편, 코카인 등 특정직공무원 채용 시 적용되는 것과 동일한 마약류 6종 검사를 받아야 한다.

채용 신체검사에서 적합 판정을 받아야만 최종 임용이 가능하다.

개정 규정은 국무회의 의결 후 일주일 뒤 공포되는 날부터 시행되며, 시행 이후 최종 합격한 공무원 채용 대상자부터 적용된다.

최동석 인사혁신처장은 "최근 마약 문제가 국민 일상에까지 침투하며 심각한 사회문제로 대두되고 있다"며 "공직사회 내 마약류 확산을 원천적으로 차단할 수 있도록 제도를 지속적으로 보완해 국민이 신뢰하는 공직사회를 만들겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com