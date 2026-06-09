HD현대重 찾은 인도 타밀나두 장관…조선소 건립 협력 논의

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 인도가 조선·해양 산업 육성에 속도를 내는 가운데 HD현대중공업과의 협력도 구체화되고 있다. 인도 타밀나두주 신임 산업부 장관이 취임 후 첫 해외 공식 일정으로 울산 조선소를 찾으며 신규 조선소 건립 사업에 대한 의지를 드러냈다.

인도 타밀나두주 신임 산업부 장관 일행이 8일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 기념사진을 촬영하고 있다. (왼쪽부터)세 번째 최한내 HD한국조선해양 기획부문장, 네 번째 키르타나 삼파트 타밀나두주 신임 산업부 장관. [사진=HD현대중공업]

HD현대중공업은 키르타나 삼파트 타밀나두주 신임 산업부 장관 일행이 최근 울산 조선소를 방문했다고 9일 밝혔다.

장관 일행은 선박 건조 현장과 생산 운영 시스템을 둘러보고 HD현대중공업과 상호 협력 방안을 논의했다.

앞서 HD현대는 지난해 12월 타밀나두주와 신규 조선소 건립을 위한 업무협약을 체결했다. 올해 4월에는 협력 범위를 인도 중앙정부로 확대했다.

타밀나두주는 자동차와 전자, 중공업 등 제조업 기반과 항만 인프라를 갖춘 인도 남부 핵심 산업 지역이다. 주 정부는 신규 조선소 건립을 위해 부지 조성, 항만 및 배후 인프라 구축, 세제 혜택, 보조금 지급 등 인센티브 패키지를 검토 중이다.

HD현대는 타밀나두주와 지속적인 협의를 통해 조선소 건립 사업을 추진한다는 계획이다.

chanw@newspim.com