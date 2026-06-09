정희용 "경남도청 압수수색, 야당 박완수 지사 겨냥한 정치 탄압"

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박완수 지사 겨냥 강제수사 "즉각 중단" 촉구

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 9일 박완수 경남지사 측을 겨냥한 경남도청 압수수색에 대해 "야당 도지사를 겨냥한 정치적 탄압이 아닌지 의심하지 않을 수 없다"고 비판했다.

정 총장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "6·3 지방선거에서 국민의힘 박완수 경남도지사는 다시 한번 도민의 엄중한 선택을 받았다"며 "그럼에도 선거가 지난 지 채 일주일이 되지 않은 시점에 벌어진 경남도청 압수수색은 야당 도지사를 겨냥한 정치적 탄압이 아닌지 의심하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고 일부지역의 '송파구의 투표용지 부족' 관련 입장 발표를 하고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

그는 "낙선한 김경수 후보의 일방적 주장에 의한 고발에 경찰이 강제수사에 착수했고 오늘 오전 경찰 10여 명이 투입되어 압수수색을 진행하고 있는 것으로 알려졌다"고 전했다.

이어 "당시 김경수 후보의 의혹 제기에 박완수 지사 측은 명확하게 해명한 바 있다"며 "제보자는 직접 기자회견을 하며 김 후보를 비방하는 딥페이크 영상 제작 지시는 없었고, 자신이 자율적으로 딥페이크를 활용한 영상을 만들어 올렸다가 불법인 사실을 안 직후 내렸다고 밝힌 것이 핵심"이라고 강조했다.

정 총장은 "제보만을 근거로 박완수 캠프 관계자와 경남도청 전현직 공무원 9명을 수사 의뢰한 것 자체가 처음부터 정치적 공세를 위한 것은 아니었는지 의구심을 지울 수 없게 만든다"고 지적했다.

그러면서 "박완수 지사에 대한 흠집내기식 정치공세 압수수색을 즉각 중단하기 바란다"고 촉구했다.

oneway@newspim.com