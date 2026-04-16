네이버, 오프라인·AI 생태계로 사업자 지원 확대

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 온라인 디지털 전환(DX) 경험을 바탕으로 오프라인과 인공지능(AI) 생태계 지원을 확대한다.

네이버는 6월부터 플레이스 사업자 연 1만 명을 대상으로 'DX 성장 지원 프로그램'을 시작한다. 방문·주문·예약·결제 등 가게 운영 데이터를 분석하고 역량을 갖출 수 있도록 현장 컨설팅을 제공한다. 28일부터는 오프라인 사업자 연 8000여 명을 위한 '플레이스 스쿨'도 운영해 솔루션 활용 능력을 높인다.

네이버 임팩트 사업자 성장 지원 프로그램 [사진=네이버]

지역 마케팅 지원도 강화한다. 지역 상권을 브랜딩하고 디지털 플랫폼을 접목하는 '비로컬위크' 캠페인을 올해는 최대 3개 지역에서 운영할 계획이다.

온라인 사업자 대상 AI 솔루션 지원도 확대한다. 스마트스토어 사업자를 위한 'AI 성장 마일리지' 프로그램의 지원 대상과 기술 도구 범위를 3분기부터 넓힌다. 광고 자동화 솔루션 'ADVoost' 지원 규모도 1만여 명으로 확대하며, 이를 도입한 사업자는 신규 구매자와 주문 건수가 약 60% 증가한 것으로 나타났다.

네이버는 자사몰 등 외부 생태계 사업자도 지원 범위에 포함한다. 자사몰 사업자가 '네이버 로그인', '톡톡', '네이버페이' 등 기술 솔루션과 고객관계관리(CRM) 도구를 활용할 수 있도록 지원을 확대할 예정이다.

yuniya@newspim.com