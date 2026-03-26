네이버, 가품 방지로 소비자 신뢰·판매 성과 ↑

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 가품 유통 방지를 위해 추진해 온 다양한 활동이 소비자들의 신뢰 향상은 물론, 판매자와 브랜드사의 성과 향상에도 긍정적으로 기여하고 있는 것으로 나타났다.

26일 네이버 이용자보호 및 자율규제위원회(이하 네이버 자율규제위원회)는 네이버의 다양한 가품 방지 활동이 판매자 및 브랜드사에게는 고객 유치와 판매 성과, 품질, 평판 향상 효과를, 소비자들에게는 신뢰도 회복, 심리적 안도감 제공 등 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다고 밝혔다.

네이버 가품 방지 정책 효과 및 시사점 보고서 중 [사진=네이버]

김지영 성균관대 교수의 주도 아래 실제로 네이버의 가품 방지 활동에 협력한 판매자들의 데이터를 조사한 결과, 사업자들의 판매액과 판매량이 각각 34%, 20% 증가한 것으로 나타났다. 또, 네이버 스마트스토어 판매 데이터를 활용한 실증 분석 결과에서도 가품 방지 활동에 협력한 브랜드의 경우 좋아요 수, 방문자 수 역시도 모두 유의미하게 증가하는 것으로 분석됐다.

이와 함께, 네이버 자율규제위원회는 네이버의 가품 방지 활동을 경험한 소비자들 역시 높은 신뢰도, 안정성, 만족도, 선호도, 충성도, 구매 및 재구매 의도가 높아진 경향이 있다고 분석했다.

실제로 네이버의 가품 방지 활동을 경험한 소비자들의 80% 이상이 해당 활동이 가품 피해를 방지하는데 효과적이라고 응답했다. 73% 이상이 네이버의 가품 방지 활동에 만족한다고 응답한 것으로 나타났다.

마지막으로, 브랜드사들을 대상으로 한 설문조사에서도 92% 이상이 네이버와의 협력이 품질, 평판, 소비자 인식, 안전 등 브랜드 이미지 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미치고 있다고 응답했다. 응답 브랜드사들은 전원 향후 네이버와 협력을 강화할 의향이 있다고 밝혔다.

네이버는 현재 다양한 가품 방지 활동을 진행하고 있다. ▲상품 등록 단계부터 가격 수정까지의 전 과정에 걸쳐 위험 이미지나 의심스러운 행위나 속성을 조기에 탐지할 수 있는 'AI 기술 기반 모니터링 시스템' ▲실제 소비자처럼 상품을 구매 후 정밀 감정을 시행하는 '미스터리 쇼핑' ▲구매자들이 직접 무료 감정 서비스에 참여하는 '구매자 참여 감정' ▲단 1회 가품 적발 시에도 판매자 계정을 즉시 퇴출하는 '원스트라이크 아웃' 제도 등이 대표적인 사례다.

네이버 자율규제위원회는 연구를 통해, 플랫폼과 브랜드의 가품 방지 대응이 단순히 소비자 구제를 넘어 브랜드 가치와 매출, 플랫폼 경쟁력 제고에 기여하는 '윈-윈-윈(win-win-win)' 전략이다. 소비자 보호와 플랫폼과 이커머스 생태계의 성장을 동시에 달성할 수 있는 핵심 기반이 될 수 있음을 시사한다고 평가했다.

한편, 네이버 자율규제위원회는 '온라인 커머스 플랫폼의 이용자 보호 노력 실태'를 주제로 연구한 보고서도 함께 공개하고, 네이버의 이용자 보호 프로그램은 범위가 포괄적이고 정책적 완성도도 높아, 국내외 주요 플랫폼과 비교해도 전반적으로 우수한 수준이라고 평가하기도 했다.

해당 연구는 이대호 성균관대 교수의 주도 아래 국내 이커머스 플랫폼 3곳, 해외 4곳의 이용자 보호 정책과 체계를 비교·분석했다. 네이버 자율규제위원회는 실구매자 대상 리뷰 작성, 금칙어 사전 차단, 자동 클렌징 시스템 구축 등 허위 및 악성 리뷰 방지를 위한 네이버의 노력이 글로벌 선도 수준이라고 평가했다.

네이버 자율규제위원회 위원장을 맡고 있는 고려대 권헌영 교수는 "플랫폼의 자율규제로 인해 소비자 보호와 사업자 성장을 동시에 달성할 수 있는 선도적인 사례"라며 "이런 모범 사례가 지속되고 타 플랫폼으로도 전파될 수 있도록 위원회는 지속적인 활동과 연구를 진행하겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com