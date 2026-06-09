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'휘발유차의 몰락' 中 5월 자동차 판매 톱 10 신에너지차가 '싹쓸이'

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  • 중국이 9일 5월 승용차 판매를 집계한 결과 상위 10개 모델을 모두 신에너지차가 차지했다.
  • 5월 신에너지차 침투율은 62.9%로 역대 최고치를 찍었고, 판매 톱20에서도 내연기관차는 4개 모델만 남았다.
  • 고유가 여파로 5월 내연기관차 판매는 39% 급감하며 시장 전체 감소분의 82%를 차지했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신에너지차 침투율 62.9% '역대 최고' 전동화 가속페달
고유가 폭탄 맞은 휘발유차, 전체 시장 위축시키는 주범

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 자동차 시장에서 내연기관(휘발유·경유) 차량 대신 신에너지 전기차가 점점 더 큰 점유율을 확보해 가고 있다.

9일 중국 매체 제일재경은 5월 중국 자동차 소매 판매량 상위 10개 모델 전체를 신에너지차가 독식하며, 내연기관차는 단 한 자리도 차지하지 못하는 상황에 이르렀다고 보도했다.

이와 함께 중국 내 신에너지차 침투율은 60%를 돌파하며 역대 최고치인 62.9%를 기록했다. 고유가 직격탄으로 전통 내연기관차 소매 판매는 전년 동기 대비 39% 급감했다.

제일재경은 5월 승용차 소매 판매 통계자료를 인용해 10대 판매량 모델을 모두 신에너지차가 차지한 가운데, 1위는 3만 8,751대를 판매한 지리자동차의 초소형 전기차 '싱위안(星愿)'이 차지했다고 전했다.

뒤이어 테슬라 '모델 Y'가 2만 8,911대로 2위에 올랐으며, 샤오미 'SU7', 링파오 'A10', 리샹 'i6'가 각각 3위부터 5위에 포진했다.

상위 10위권 내에는 순수전기차(BEV), 플러그인 하이브리드(PHEV), 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 다양한 신에너지 라인업이 고루 자리 잡았으나, 휘발유 차량의 모습은 찾아볼 수 없었다.

올해 1월만 해도 판매 톱 10 중 7개 모델이 내연기관차였으나, 3월에는 5개, 4월에는 지리자동차의 '빈웨(缤越)' 단 한 개 모델만 남았다가 불과 한 달 뒤인 5월엔 톱 10이 전부 신에너지차로 채워졌다.

판매 순위 범위를 상위 20위까지 넓혀도 지리 '보웨(博越)'(17위, 1만 3,395대)를 비롯해 랑이(라비다), 쉬안이(실피), 빈웨 등 4개 차량 모델이 간신히 이름을 올린 것으로 나타났다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=중국 산둥성 옌타이 시내 상가에 주차돼 있는 샤오미 전기차.  사진=뉴스핌 촬영.  2026.06.09 chk@newspim.com

중국승용차시장정보연석분회(CPCA)의 최신 자료에 따르면, 5월 중국 신에너지차 소매 침투율은 62.9%를 기록했다. 이는 역사상 가장 높은 수치로, 중국에서 판매되는 승용차 10대 중 6대 이상이 친환경차라는 의미다.

CPCA 관계자는 "5월 중국 자동차 시장의 가장 큰 특징은 '내연기관 냉각, 신에너지 가열'로 요약된다"며 "시장 전동화 대체 속도가 업계와 시장의 예상치를 훨씬 뛰어넘고 있다"고 진단했다.

5월 중국 전체 승용차 소매 판매량은 151만 대로 전년 동기 대비 22.1% 감소했다. 올해 누적 판매량 역시 19.5% 줄어든 상태다. 전문가들은 이 같은 전체 시장의 위축이 신에너지차의 부진이 아닌, 고유가 직격탄을 맞은 '내연기관차의 급격한 침체' 때문이라고 분석한다.

실제로 5월 내연기관차 소매 판매는 전년 동기 대비 39% 급감했다. 토종 브랜드(-39%)는 물론 주류 합작 브랜드(-41%)와 고급 수입차 브랜드(-31%)를 가리지 않고 전방위적인 감소세를 보였다.

5월 기준 내연기관차의 시장 점유율은 37.1%까지 떨어졌는데, 주목할 점은 자동차 판매 전체 감소량 중 무려 82%가 내연기관차의 판매 감소에서 비롯됐다는 점이다.

중국 자동차 업계 관계자들은 "지정학적 긴장으로 인해 국제 유가가 고공행진을 이어가면서 중국 내 휘발유 차량의 유지비가 지속적으로 상승했다"며 "이 때문에 소비자들이 휘발유차 구매를 극도로 기피하게 되었고, 자동차 소비 심리를 위축시키는 요인이 됐다"고 지적했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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