포커스에이아이, 대구 부지 매각해 AI보안 사업 집중

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 포커스에이아이가 비핵심 자산을 정리하고 인공지능(AI) 물리보안 솔루션 사업에 경영 자원을 집중하기로 결정했다고 12일 밝혔다.

이날 포커스에이아이는 이사회 결의를 통해 대구광역시 수성구 소재 토지를 처분하기로 결정했다고 밝혔다. 해당 부지는 약 640평(2112.7㎡) 규모로 지난 2024년 AI 연구개발센터 설립을 목적으로 취득한 자산이다.

회사에 따르면 최근 사업구조 재편과 AI 물리보안 사업 중심 성장전략에 따라 자산 운용 우선순위를 재검토한 결과 토지 매각을 통해 기존 투자금 27억원 전액 회수를 결정했다. 부지 매입금과 센터 건축을 위한 투자 재원을 AI 물리보안 기술 고도화 및 고객사 확대 등 본원사업에 집중 투입할 방침이다.

포커스에이아이 로고. [사진=포커스에이아이]

포커스에이아이는 지난 3월 구형모 대표이사 선임 이후 하드웨어 유통 중심 사업 구조에서 AI 솔루션 기반 시스템통합(SI) 모델로 전환을 가속화하고 있다. 산업안전 분야를 중심으로 AI 기반 안전관리 플랫폼 사업을 확대하고 있으며, 중대재해처벌법 강화 기조와 기업들의 안전관리 수요 증가에 따라 다양한 산업 현장에서 AI 기반 물리보안 및 안전관리 솔루션 도입 논의가 진행 중이다.

구형모 대표이사는 "이번 결정은 회사의 자금과 역량을 AI 물리보안 솔루션과 산업안전 플랫폼 등 본원사업 경쟁력 강화에 집중하기 위한 것"이라며 "비핵심 자산 투자보다 사업 성장과 수익 창출에 직접 연결되는 영역에 우선적으로 투자하는 자본 배분 원칙을 유지할 계획"이라고 말했다. 그는 "회수되는 자원은 기술 고도화와 고객 기반 확대 등 기업가치 제고를 위한 분야에 활용할 예정"이라고 덧붙였다.

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