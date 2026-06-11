포커스에이아이, 진인프라와 전략적 협력

AI 핵심 요약beta
- 포커스에이아이와 진인프라가 11일 전략적 MOU를 체결했다
- 양사는 CCTV·산업안전·통신·SI 등 전방위 협력을 추진한다
- SI 사업 확대와 산업안전 솔루션 공급으로 시너지 성장을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 포커스에이아이가 통신 네트워크 전문 기업 진인프라와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
양사는 각각 보유한 사업 영역과 기술을 기반으로 협력 체계를 구축할 예정이다. 진인프라는 통신 네트워크 구축 사업을 넘어 시스템 통합(SI)과 CCTV 사업을 추진 중이고, 포커스에이아이는 사업 영역 확장을 추진하고 있다.
회사에 따르면 양사는 CCTV, 산업안전, 통신·네트워크, SI 프로젝트, 공동사업, 공공분야 사업, 플랫폼 연동 및 제품 개발 등 전방위적인 협력을 추진한다. 포커스에이아이는 AI CCTV 솔루션과 공공부문 사업, SI 프로젝트 협력, 진인프라 자체 솔루션 구축 등을 제공하고, 진인프라는 SI/NI 사업과 스마트시티 사업 내 SI 프로젝트에서 협력한다. 양사는 공동 사업을 지속적으로 발굴해 기술 개발 및 고도화를 위한 시너지를 창출할 계획이다.
진인프라는 지난해 기준 신용평가 등급 A+를 달성했으며 재무구조가 안정적이다. 네트워크 설계·구축·유지보수, 통신회선 및 장비 임대, 클라우드 구축, 솔루션 총판 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며 국내 21개사 지사 및 센터를 운영 중이다.
포커스에이아이 관계자는 "이번 협약을 기반으로 SI 사업 모델 확장, 매출처 다변화, 산업안전 솔루션 공급 확대 등 실적 성장 기회가 될 것으로 기대한다"며 "양사가 보유한 네트워크 인프라 역량과 AI 기반 영상·산업안전 솔루션 기술을 결합해 공공·민간 시장에서 신규 사업 기회를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com