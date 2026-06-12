삼양식품, '베스트 코리아 브랜드' 2년 연속 선정…불닭 파워 입증

인터브랜드 평가서 46위 기록…브랜드 가치 전년 대비 8.6% 증가

해외 매출 비중 80% 돌파…미국·유럽·중국 등 글로벌 성장세 지속

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양식품이 세계 최대 브랜드 컨설팅 그룹 인터브랜드가 발표한 '2026년 베스트 코리아 브랜드'에 2년 연속 이름을 올렸다. 불닭볶음면을 중심으로 해외 시장에서 성장세를 이어가며 국내 대표 식품 브랜드로서의 경쟁력을 다시 인정받은 것이다.

삼양식품은 지난해 창사 이래 처음으로 베스트 코리아 브랜드 Top 50에 진입한 데 이어 올해도 선정됐다고 12일 밝혔다. 올해 삼양식품의 브랜드 가치는 4526억원으로 평가됐다. 이는 지난해보다 8.6% 증가한 수치다. 순위도 지난해 47위에서 올해 46위로 한 계단 상승했다.

삼양식품이 세계 최대 브랜드 컨설팅 그룹 인터브랜드가 발표한 '2026년 베스트 코리아 브랜드(Best Korea Brands 2026)'에 선정됐다. [사진=삼양식품 제공]

특히 삼양식품은 FMCG 산업군 내 주요 브랜드 가운데 가장 높은 브랜드 가치 성장률을 기록했다. 회사 측은 해외 시장에서의 지속적인 성장과 브랜드 영향력 확대가 브랜드 가치 상승으로 이어졌다고 보고 있다.

삼양식품은 대표 브랜드 불닭볶음면을 앞세워 미국, 유럽, 중국, 동남아시아 등에서 성장세를 이어가고 있다. 해외 매출 비중도 80%를 넘어서며 글로벌 식품기업으로 입지를 넓히고 있다. 불닭은 단순한 라면 제품을 넘어 전 세계 소비자들이 즐기는 문화 콘텐츠로 자리 잡으며 삼양식품의 글로벌 인지도를 높이는 역할을 하고 있다.

삼양식품은 국가별 맞춤형 마케팅과 현지 식문화를 반영한 제품 라인업으로 소비자 접점을 확대하고 있다. 밀양2공장 완공과 중국 자싱공장 착공 등 안정적인 공급 체계를 마련한 점도 브랜드 경쟁력 강화에 긍정적으로 작용했다. 삼양식품 관계자는 "글로벌 시장에서의 성장과 브랜드 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "전 세계 소비자들에게 신뢰받는 글로벌 식품 브랜드로 성장해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com