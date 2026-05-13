유럽 매출 215% 증가…삼양식품, '불닭 효과'에 1분기 역대 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 13일 1분기 사상 최대 실적을 기록했다.
- 매출 7144억원, 영업이익 1771억원으로 전년 대비 35%·32% 증가했다.
- 해외 매출 38% 늘어난 5850억원에 유럽 215% 급증하며 수익성 24.8% 유지했다.
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유럽 매출 215% 증가…서유럽 메인스트림 입점 확대 효과
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양식품이 2026년 1분기 시장 기대치를 웃도는 사상 최대 실적을 기록했다. 글로벌 시장에서 불닭 브랜드 수요가 이어진 가운데 생산능력 확대와 우호적인 환율 환경이 맞물리며 매출과 수익성이 모두 큰 폭으로 개선됐다.
삼양식품은 13일 연결 기준 1분기 매출 7144억원, 영업이익 1771억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 35%, 영업이익은 32% 증가했다. 분기 기준 역대 최대 실적이다.
실적은 해외 사업이 견인했다. 1분기 해외 매출은 전년 동기 대비 38% 증가한 5850억원으로 전체 성장세를 이끌었다. 밀양2공장 가동률 상승에 따라 공급 물량이 확대되면서 유럽과 미국을 중심으로 증가하는 글로벌 수요에 대응한 것이 주효했다.
특히 유럽 시장 성장세가 두드러졌다. 유럽 매출은 전년 동기 대비 215% 증가한 770억원을 기록했다. 영국 법인 신규 설립과 함께 독일·네덜란드 등 서유럽 주요 국가에서 메인스트림 유통 채널 입점이 확대된 영향이다.
미국과 중국 시장에서도 안정적인 성장세를 이어갔다. 미국 법인 매출은 전년 동기 대비 37% 증가한 1850억원, 중국 법인 매출은 36% 늘어난 1710억원을 기록했다.
수익성도 견조했다. 1분기 영업이익률은 24.8%로 5개 분기 연속 20%대를 유지했다. 삼양식품은 불닭 브랜드의 글로벌 수요 지속과 공급 확대, 고환율 효과 등이 수익성 개선으로 이어졌다고 설명했다.
삼양식품 관계자는 "어려운 대외환경 속에서도 호실적을 달성하며 불닭 브랜드 경쟁력과 성장 지속 가능성을 다시 한번 입증했다"며 "올해는 글로벌 경영 체계 강화와 생산·판매 인프라 확장에 집중해 고성장 기반을 더욱 공고히 할 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com