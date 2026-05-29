불닭 다음은 헬스케어…삼양식품, 건기식 브랜드 '스핀들' 출사표

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 29일 헬스케어 브랜드 스핀들을 론칭했다.
- 스핀들은 대사유연성 기반 대사 건강 개선을 내세웠다.
- 첫 제품 근력엔 아커만시아도 출시해 판매를 시작했다.
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'대사유연성' 내세운 차별화 전략…체중·혈당·근 건강까지 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양식품이 건강기능식품 브랜드 '스핀들(Spindle)'을 론칭하며 헬스케어 시장에 본격 진출한다. 불닭볶음면을 앞세워 글로벌 식품기업으로 성장한 삼양식품이 식품을 넘어 건강관리 분야로 사업 영역을 넓히며 새로운 성장동력 확보에 나선 것이다.
29일 삼양식품에 따르면 스핀들은 단순한 영양 보충이 아닌 '대사유연성(Metabolic Flexibility)'에 기반한 대사 건강 개선을 핵심 가치로 내세운 브랜드다. 대사유연성은 인체가 탄수화물과 지방 등 다양한 에너지원 사이를 효율적으로 전환하며 활용하는 능력을 의미한다. 삼양식품은 세포 에너지 생성의 핵심 기관인 미토콘드리아 기능 강화에 집중해 체중 관리, 혈당 관리, 근 건강, 면역 등 대사 건강 전반에 대한 솔루션을 제공할 계획이다.
브랜드 론칭과 함께 첫 제품인 '근력엔 아커만시아'도 출시했다. 이 제품은 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 근력 기능성을 인정받은 특허 원료 '아커만시아 뮤니시필라(HB05P)'를 적용한 것이 특징이다. 장내 마이크로바이옴 균주인 아커만시아는 최근 근육 기능과의 연관성이 주목받고 있으며, 인체적용시험에서 근력 관련 지표 개선 효과가 확인됐다고 회사 측은 설명했다.
삼양식품은 건강기능식품 시장에서 차별화를 위해 기존 단백질 보충 중심의 접근 대신 대사 균형 개선이라는 새로운 개념을 제시하고 있다. 제품은 하루 1캡슐 섭취 방식으로 설계됐으며, 식약처 기준 일일 최대 섭취량인 300억 셀의 아커만시아 원료를 담았다. 판매는 스핀들 공식 온라인몰에서만 진행된다.
삼양식품은 브랜드 인지도 확대에도 나선다. 다음 달 21일 강원도 평창 삼양라운드힐에서 '스핀들 트레일 런 2026'을 개최하며 소비자 접점을 확대할 계획이다.
mkyo@newspim.com