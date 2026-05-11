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[변상문의 화랑담배] 제2장 두번째 분단 ⑭ 북한군 대한민국 공격계획 수립

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  • 김일성은 1950년 3월 소련을 방문해 스탈린으로부터 대한민국 공격을 승인받았다.
  • 북한군은 소련 군사 고문관과 함께 5월 29일 공격계획을 완성했고 6월 25일을 최종 공격일로 정했다.
  • 북한은 미군 참전 전에 1개월 내 전쟁을 종결하고 8월 15일까지 통일인민정부를 수립하려 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다. 

북한 정권의 대한민국 공격계획은 1950년 4월 15일 북한군을 육성한 스미르노프 소장을 비롯한 소련 군사 고문관이 소련으로 철수하고, 제2차 세계대전 시 독·소전 전투 경험이 있는 바실리예프 중장 등 새로운 군사 고문관이 북한으로 들어와서 수립하였다.

김일성은 1950년 3월 소련을 방문하여 스탈린으로부터 대한민국 공격을 승인받았다. 이후 북한군 총참모장 강건과 새로 부임한 바실리예프 소련 군사 고문단장이 중심이 돼 1950년 5월 29일 대한민국 공격계획을 완성하였다. 공격 개시일은 6월 말로 결정하였다.

1950년 서울 거리 전경. [사진= 대한민국역사박물관]

북한군의 대한민국 공격계획은 총 3단계로 수립되었다. 스탈린과 김일성은 이 대한민국 공격계획을 승인하고 6월까지 완전한 전투준비를 완료하라고 명령했다. 이때 김일성은 6월 말 공격을 선호하였다. 왜냐하면 공격 개시일이 더 늦어지면, 북한군의 전투준비에 관한 정보가 대한민국에 누설될 수 있고, 7월은 장마로 인해 부대 기동이 제한받을 수 있기 때문이었다. 김일성이 선택한 6월 말은 소련 군사 고문관들도 동의하였다.

김일성의 대한민국 공격계획은 1950년 6월 16일 스티코프를 통해 스탈린에도 보고되었다. 스탈린도 동의하였다. 북한군의 대한민국 공격계획은 김일성, 스탈린, 모택동 간 치밀하게 계획되고 준비되었다. 최종 공격 날짜가 6월 25일로 정해졌다. 일요일을 공격하기로 한 것은 국군의 경계가 소홀할 것으로 판단했기 때문이다. 기습 효과를 최대화하려는 전략적 의도가 숨어있었다.

북한의 공격계획의 명칭은 '선제타격작전계획'이다. 모두 러시아어로 되어 있다. 소련이 작전계획을 주도적으로 수립했음을 의미한다. 이 계획의 기본개념은 1950년 6월 말에 전면 공격하여 2일 차에 서울을 점령한다. 시민들의 봉기를 유발하여 대한민국 정부를 전복하는 것이었다. 그 과정에서 북한군은 신속하게 남해안까지 진출하여, 미 증원군의 한반도 상륙을 막는다. 1개월 안에 전쟁을 종결하고, 8월 15일 광복 5주년 기념일까지 서울에 '통일인민정부'를 수립한다는 것이었다.

북한 정권의 작전 목적에서 드러났듯이 전쟁을 최종적으로 결정하는 데 있어 가장 고민한 대목이 미군의 참전 가능성이었다. 당시 미국에 비해 전력이 열세하고, 핵무기 개발에서 뒤져있던 소련으로서는 만에 하나라도 미국과의 전쟁이 일어나는 것을 피하고자 했다. 또한 북한 단독으로는 미군에 대항하여 승리할 수 없다는 것을 잘 알고 있었다.

이 때문에 소련은 주한 미군의 철수를 사전에 유도하였다. 비록 애치슨 국무장관이 한반도를 포함하지 않는 태평양상의 미국 극동 방위선을 발표하였으나, 대한민국 공격으로 인한 동서냉전의 균형이 깨어지는 상황에서 미군의 참전 여부는 불확실한 것이었다. 따라서 이의 대책으로 김일성과 스탈린은 미국이 참전을 결정하더라도 미군이 한반도에 도착하기 전에 전쟁을 종결한다는 것을 전제로 공격을 개시하였다.

북한군의 6·25전쟁 공간사인 '조선전사'에서는 미군의 참전에 대해 아래와 같이 기술하고 있다.

"우리의 전략 계획은 미 제국주의자들의 대병력이 동원되기 전에 이승만 괴뢰 군대와 이미 우리 강토에 침습한 미군을 단시일 내애 소탕하고 인민군대가 부산, 마산, 목포, 여수, 남해계선까지 진출하여 온 조국 강토를 완전하게 해방하여 인민군대를 전 조선 땅에 기동성 있게 배치함으로써 미 제국주의자들이 상륙하지 못하도록 하는 데 있다." 

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장

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KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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