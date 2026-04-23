진주시, '2026 아시아 이스포츠 대회' 24일 팡파르…문화·관과 융합 국제행사

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정상급 선수 7개국 참가, 문화 프로그램 다양

진주, 체류형 관광 및 도시 경쟁력 향상 목표

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 진주실내체육관에서 '2026 아시아 이스포츠 대회(ECA 2026)'를 열고 문화·관광을 결합한 융합형 국제행사를 선보인다고 23일 밝혔다.

이번 대회는 한국을 비롯해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 7개국이 참가하는 국제 규모 행사로 아시안게임을 앞둔 정상급 선수들이 출전한다.

진주시립국악관현악단 공연[사진=진주시] 2026.04.23

종목은 배틀그라운드 모바일, 이풋볼, 스트리트 파이터6, 철권8, 킹오브파이터즈 XV, 이터널 리턴 등 6개 정식 종목과 K-팝 댄스 기반 AI 플랫폼 '스테핀' 시범 종목을 포함해 총 7개다.

시는 이번 대회를 계기로 이스포츠와 지역 문화자원을 결합한 도시 콘텐츠 확장에 나선다. 대회 기간 초전 야외무대에서는 세대공감 음악 콘서트, 뮤지컬 갈라쇼, 청춘 라이브 공연 등 다양한 문화 프로그램이 진행된다. 전통공연과 마당극도 함께 마련해 지역 고유의 문화 매력을 부각할 계획이다.

진주시립국악관현악단과 교향악단이 게임 OST를 활용한 공연을 선보이며 이스포츠와 클래식·국악이 결합된 이색 무대를 연출한다. 교방문화 체험과 '매월 히어로' 등 시민 참여형 프로그램도 운영해 체험형 콘텐츠를 강화한다.

시는 외국인 선수단과 관람객을 지역 관광으로 연계해 체류형 관광 확대에도 집중한다. 25일에는 진주성 한복 체험, 남강 유람선, 남강유등전시관, 올빰야시장 등을 포함한 관광투어를 운영한다. 대회 기간에는 모바일 스탬프투어를 통해 주요 거점 방문 시 기념품을 제공해 관광지 방문을 유도한다.

야간 콘텐츠도 확대한다. 버스킹과 로컬푸드를 결합한 '별빛뮤직살롱'과 진주성 역사 체험형 '나이트 워킹투어'를 운영해 체류 시간을 늘린다는 전략이다.

현장 홍보도 강화한다. 진주실내체육관 일원에 관광 홍보부스를 설치하고 캐릭터 '하모'와 '아요'를 활용해 맞춤형 관광 정보를 제공한다. 이를 통해 방문객 동선을 지역 상권과 관광지로 확장시킨다는 계획이다.

시는 이번 대회를 단순 스포츠 행사를 넘어 산업·문화·관광이 결합된 전략 콘텐츠로 육성할 방침이다.

시 관계자는 "아시아 이스포츠 대회를 계기로 진주가 이스포츠 중심도시로 성장하고 체류형 관광도시로 도약할 것"이라며 "융합형 콘텐츠를 지속 발굴해 도시 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com