KB금융그룹, 증권에 자본 추가 배분…"수익성 높은 곳에 RWA 집중"

AI 핵심 요약beta
- KB금융이 23일 나상록 재무담당 전무가 ROE 낮은 부문 자본 축소하고 수익성 높은 부문에 RWA 추가 배분한다고 밝혔다.
- 현재 RWA 비중은 은행 70%, 증권 15%, 나머지 15%이며 증권 ROE 개선으로 7000억원 증자했다.
- 비은행 비중이 높아 완성된 포트폴리오로 성장 가속하고 글로벌 수익 기여도 올해 6~7%로 상승 전망한다.
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"증권 올해 7000억원 증자, 은행은 생산적금융 측면은 더 배분"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융이 그룹 내 위험가중자산(RWA) 배분 전략을 수익성 중심으로 재편하고 있으며, 증권 등에 추가 배분했다고 밝혔다.
나상록 KB금융 재무담당 전무는 23일 서울 중구에 위치한 본사에서 열린 2026년 1분기 실적발표 질의응답에서 "그룹 ROE(자기자본이익률)보다 낮은 사업 부문은 자본을 축소·회수하고, 수익성이 높고 성장이 예상되는 부문에 RWA와 자본을 더 배분하는 원칙을 유지할 것"이라고 말했다.
현재 그룹 RWA 비중은 은행 70%, 증권 15%, 나머지 계열사(카드·캐피탈 등) 15% 수준이다. 나 전무는 "증권의 ROE가 그룹 ROE를 상회하는 수준으로 개선됐고 최근 더욱 좋아지고 있어 올해 초 7000억원 규모의 증자를 단행했다"고 설명했다.
은행에 대해서는 단순 축소가 아닌 선별적 운용 방침을 밝혔다. 그는 "생산적 금융 측면에서 고객 확보에 도움이 되는 영역은 RWA를 더 배분하는 방향으로 접근하고 있다"고 말했다.
비은행 부문의 역할에 대해서는 "다른 그룹 대비 비은행 비중이 가장 높은 수준"이라며 "완성된 포트폴리오를 중심으로 성장 엔진을 더 빠르게 돌리는 단계"라고 강조했다.
글로벌 수익 기여도와 관련해서는 "작년 5% 수준에서 올해 6~7%까지 상승할 것으로 조심스럽게 예측한다"고 전망했다.
dedanhi@newspim.com