KB국민은행 "올해 가계대출 1~2%·기업대출 6~7% 성장 목표"

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"전체 여신 성장률 4% 내외 전망, 가계대출은 실수요 기반 대출 중심 성장"

기업 대출 "우량 자산 유치 집중하면서 미래 이익 기반 확보"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 올해 가계대출과 기업대출 성장 목표를 각각 1~2% 포인트, 6~7% 포인트 성장할 것이라고 전망했다.

KB금융그룹 사옥 전경. [사진=KB금융그룹]

서기원 KB국민은행 부행장은 23일 서울 중구 KB금융 본사에서 열린 2026년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "가계대출은 1~2%, 기업대출은 6~7% 성장을 목표로 전체 여신 성장률은 4% 내외가 될 것"이라고 밝혔다.

1분기 현황을 보면 3월 말 기준 전체 대출은 전년 말 대비 0.4% 포인트 성장에 그쳤다. 가계대출은 오히려 0.4% 포인트 감소했고, 기업대출은 2.2% 포인트 성장했다.

가계대출에 대해 서 부행장은 "총량 관리와 연동돼 제약이 있다"면서도 "디딤돌대출 등 실수요 기반 대출과 청장년층 고객 비율이 높은 상품 위주로 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.

기업대출에 대해서는 생산적 금융 기조 하에 성장축을 빠르게 전환하고 있다고 설명했다. 그는 "중소법인 위주 우량자산 유치에 집중하면서 포트폴리오 다양화를 통해 미래 이익 기반을 확보할 것"이라고 강조했다.

은행 순이자마진(NIM) 전망과 관련해서는 "시장금리 상승으로 대출 수익률이 반등하고 있고, 고금리 정기예금 조달 비중을 줄이는 리밸런싱도 진행 중"이라며 "작년 계획 당시보다 소폭 상승하는 방향으로 마무리될 것"이라고 내다봤다. 1분기 은행 NIM은 1.77%로 전분기 대비 2bp 개선됐다.

dedanhi@newspim.com