불법 사금융 범죄도 '피해자 환부대상'에 포함…'부패재산몰수법' 개정안 본회의 통과

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정성호 법무 장관 "범죄수익환수 제도 지속적으로 보완"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 피해자 환부 대상 범죄에 불법사금융 범죄를 추가하는 '부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법' 개정안이 23일 국회 본회의를 통과했다.

현행 부패재산몰수법은 범죄단체조직･유사수신･다단계･보이스피싱 방법으로 사기를 범한 특정사기범죄 및 횡령·배임의 경우에만 몰수･추징해 피해자 환부 가능하다.

피해자 환부 대상 범죄에 불법사금융 범죄를 추가하는 '부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법' 개정안이 23일 국회 본회의를 통과했다. 사진은 정성호 법무부 장관이 지난 2월 23일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 국제투자분쟁(ISDS) 사건 관련 브리핑을 하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

이번 개정안은 부패재산몰수법상 '부패범죄', '범죄피해재산'의 전제범죄에 일정 '대부업법위반죄'를 추가해, 해당 범죄로 취득한 범죄수익을 몰수·추징하여 피해자에게 환부할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.

불법사금융 범죄의 심각성 및 피해자에 대한 경제적 구제의 시급성 등을 감안해, 대부업자가 수수한 법정이자율 초과 이자 또는 불법사금융업자가 수수한 이자에 대해 피해자가 반환 청구권을 행사할 수 없는 경우 등에는, 국가가 불법사금융으로 취득한 범죄이익을 몰수·추징한 후 피해자에게 직접 환부할 수 있도록 하는 법적 근거가 마련된 것이다.

정성호 법무부 장관은 "이번 법 개정으로 불법사금융 범죄로 인한 범죄수익의 박탈과 피해자 보호가 강화될 것"이라며 "법무부는 앞으로도 범죄수익환수와 피해 회복이 실효성 있게 이루어질 수 있도록 범죄수익환수 관련 제도를 지속적으로 보완·강화해 나가겠다"고 밝혔다.

hong90@newspim.com