제약바이오협회 홍보전문위원장에 문종훈 종근당 이사 선출

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국제약바이오협회 산하 홍보전문위원회는 22일 서울 서초구 방배동 협회 회관에서 정기총회를 열고 신임 위원장 선출과 함께 새 집행부 구성을 완료했다.

홍보전문위원회는 제약·바이오 기업의 홍보 및 대외 커뮤니케이션 전문가들로 구성된 협의체다.

제약바이오협회 홍보전문위원회 신임 집행부 단체사진 [사진=한국제약바이오협회]

신임 위원장에는 문종훈 종근당 이사가 선출됐다. 부위원장에는 박재현 제일약품 상무와 유정재 JW중외제약 실장이 각각 선임됐으며, 총무단은 이정석 신라젠 이사와 전하나 휴젤 팀장으로 구성됐다.

또한 정찬웅 한국제약바이오협회 부본부장은 간사와 감사 역할을 겸임한다. 위원장을 포함한 집행부 임기는 2년이다.

이날 총회에서는 2025년 결산과 2026년 사업계획도 원안대로 승인됐다.

문종훈 신임 위원장은 "제약바이오 산업이 큰 변화의 기로에 선 시점에서 중책을 맡게 돼 책임감을 느낀다"며 "회원사 간 소통과 화합을 바탕으로 협회와 언론 간 정보 교류를 활성화하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com