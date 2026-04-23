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현대차, 1Q 관세 충격에 영업익 급감..."수익성 가이던스 유지"

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AI 핵심 요약

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  • 현대차가 23일 1분기 매출 45조9389억원으로 역대 최대를 기록했다.
  • 영업이익은 관세·중동전쟁 등으로 2조5147억원으로 30.8% 급감했다.
  • 일회성 요인 제외 시 3조원 달성하며 연간 수익성 가이던스 유지한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영업익 전년비 30% 감소…관세 손실 8600억
컨콜 "일회성 요인 없으면 1분기 영업이익 3조"
시장 점유율 상승...연간 수익성 가이던스 유지

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 역대 1분기 사상 최대 매출액을 거두고도 대미 수출 관세, 중동 전쟁 등 대외 변수 영향으로 영업이익이 급감했다. 다만 현대차는 "일회성 요인을 제외하면 영업이익 3조원을 달성했을 것"이라며 연간 수익성 가이던스를 유지했다.

현대차는 올해 1분기 연결 기준 매출 45조9389억원, 영업이익 2조5147억원, 영업이익률 5.5%를 기록했다고 23일 밝혔다. 매출은 전년 대비 3.4% 증가해 1분기 기준 역대 최대였지만, 영업이익은 전년 동기 대비 30.8% 감소했다.

현대차는 이번 실적 악화의 배경으로 관세와 원자재값 상승, 중동 전쟁 등 비우호적 대외환경을 꼽았다. 1분기 관세 영향은 8600억원으로 집계됐다. 여기에 중동 전쟁과 팰리세이드 판매 중지 등에 따른 판매 차질로 2470억원 규모의 마이너스 물량 효과가 발생했고, 원자재 가격 상승으로 1분기에만 당초 계획보다 2000억원 이상 추가 부담이 생겼다.

현대차는 일시적 외부 요인을 제외하면 올해 1분기 영업이익이 3조원을 달성했을 것이라고 분석했다.

현대차·기아 양재 사옥. [사진=현대차]

이승조 현대차 기획재경본부장은 이날 1분기 경영 실적 컨퍼런스 콜에서 "마이너스 환율 효과와 중동 전쟁, 팰리세이드 판매 중지 등 일시적 외부 요인을 감안하면 영업이익은 약 3조원, 영업이익률은 6.6%를 달성했을 것으로 추정된다"고 말했다.

실제 외형과 시장 점유율 지표는 견조한 모습을 보였다. 하이브리드차 판매는 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했고, 전체 글로벌 판매 대비 친환경차 및 하이브리드 판매 비중 역시 각각 24.9%, 17.8%로 역대 분기 최대 비중을 기록했다.

현대차 관계자는 "지정학적 이슈 등으로 인한 글로벌 수요 감소, 일회성 수익성 악화 요인에도 불구하고 현대차의 글로벌 시장 점유율은 4.6%에서 4.9%로 약 0.3%포인트 상승했으며, 미국 시장 점유율의 경우 5.6%에서 6.0%로 0.4%포인트 상승했다"고 설명했다.

현대차는 올해 출시하는 주요 신차를 중심으로 새로운 성장 모멘텀을 확보해 나가겠다는 계획이다. 또한, 현대차는 관세 영향 등 수익성 악화 요인 만회를 위해 컨틴전시 플랜을 적극 강화하는 등 미래 경쟁력 및 수익성 확보를 위해 전사적 역량을 집중할 방침이다.

이 본부장은 "제로베이스 버짓 기반의 컨틴전시 플랜을 통해 비용 집행 전반을 재점검하고, 신차 사이클 효과를 바탕으로 연간 영업이익률 가이던스 6.3~7.3% 달성이 가능하다"며 "하반기 신차 사이클과 제로베이스에 기반한 예산 수립 및 집행, 컨틴전시 플랜 상시 추진 등을 통해 연간 수익성 가이던스 달성이 가능할 것"이라고 전망했다.

현대차는 이날 컨퍼런스 콜에서 대전 엔진 밸브 부품사 화재로 인해 일부 생산 차질이 발생하고 있지만 대체품을 개발해 내부 시험 중이라고 했다. 현대차는 "생산 차질분을 최대한 하반기에 만회하고, 글로벌 다른 공장에서 추가 생산해 차질을 없앤다는 게 기본 방침"이라고 설명했다.

또한 현대차는 보스턴 다이낵믹스와 관련해 2분기 미국 서배너에 로봇 메타플랜트 애플리케이션 센터를 건설하고 3분기에 개소할 예정이라고 밝혔다.

소프트웨어 중심 자동차(SDV) 고도화를 위해 엔비디아 등 외부 파트너와의 협업도 재차 강조했다. 엔비디아와의 협업을 통해 외부 파트너 데이터까지 활용해 자율주행 솔루션 상용화를 앞당긴다는 구상이다.

 

y2kid@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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