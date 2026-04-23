전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

감사원, 밀양 관광단지 특혜 우려 적발…"공모 없이 맡기고 186억 더 부담"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 감사원이 23일 밀양시·창원시 정기감사에서 밀양 농어촌관광휴양단지 사업 특혜와 관리 부실을 확인했다.
  • 밀양시는 공모 없이 민간사업자를 선정하고 자금조달을 금전소비대차로 변경하며 이를 방치했다.
  • 토지분양가 산정 변경으로 시 재정부담이 늘고 골프장 운영이 왜곡됐으며 공무원 농지 불법 임대도 드러났다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민간사업자 선정부터 자금조달·분양가 변경까지 관리 부실
창원·밀양 공무원 농지 불법 임대·무단 농업 겸직도 확인

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 감사원이 밀양시와 창원시 정기감사를 통해 밀양 농어촌관광휴양단지 조성사업에서 민간사업자 선정과 자금조달 방식 변경, 분양가 산정 과정 전반에 걸쳐 특혜 우려와 관리 부실을 확인했다.

감사원은 23일 밀양시·창원시 정기감사 결과를 공개하고 23건의 지적 사항을 확인했다고 밝혔다. 감사원은 밀양 농어촌관광휴양단지 조성사업 관련 공익감사청구와 기관별 위험도 지표, 언론 보도를 토대로 감사를 진행했다. 주요 사업과 인사·조직, 재정관리 분야를 집중 점검했다.

금전소비대차를 통한 SPC 자금조달 현황. [자료=감사원]

◆ "토지수용 가능한 사업인데 공모 장치 없어"

감사원에 따르면 밀양시는 대중골프장을 포함한 91만㎡ 규모, 총사업비 3242억원의 밀양 농어촌관광휴양단지 조성사업을 추진하면서 별도의 공모 절차 없이 민간사업자를 선정했다.

감사원은 이 사업이 공익성을 이유로 토지수용까지 가능한 구조인데도 유사한 관광·휴양단지 개발사업과 달리 민간사업자 선정 관련 자격 요건이나 공모 절차가 법령과 매뉴얼에 마련돼 있지 않아 특정 업체에 대한 특혜 시비가 발생했다고 지적했다.

특히 특수목적법인(SPC)은 당초 금융기관 차입 방식으로 승인받고도 2020년부터 2023년까지 개인과 법인과의 금전소비대차 방식으로 1692억원을 조달한 것으로 확인됐다. 개인 차입이 1073억원, 법인 차입이 619억원이었다.

그런데도 밀양시는 골프장 사업계획 변경 승인을 받도록 하는 조치 없이 SPC 이사회에 이사 자격으로 참석해 관련 안건에 동의하는 방식으로 이를 사실상 방치했다고 감사원은 판단했다.

창원시 및 밀양시 소속 공무원의 농지 불법 임대 현황. [자료=감사원]

◆ 시에 불리한 가격 변경·골프장 운영 왜곡까지 드러나

감사원은 밀양시가 토지분양가 산정 방식도 민간사업자에게 유리하게 바꾸는 데 동의해 추가 재정부담을 초래했다고 밝혔다.

당초 사업계획서에 따르면 토지분양가는 조성원가를 기준으로 시와 민간사업자가 협의해 결정하도록 돼 있었다. 하지만  SPC가 2018년 이사회에서 종후 감정평가 기준으로 산정 방식을 바꾸는 안건을 올리자 밀양시는 "분양가 협의는 나중에 할 수 있다"는 이유로 이에 동의했다.

그 결과 밀양시는 실제 투입 원가 347억원보다 186억원 높은 533억원에 공공용지를 취득하게 됐다고 감사원은 지적했다.

골프장 운영도 문제로 지적됐다. 감사원은 당초 일반 대중형 골프장으로 운영하기로 했다. 하지만 SPC가 직접 금전을 차입한 채권자와 별도 법인을 통해 모집한 채권자에게 할인 혜택을 제공하면서 이들 특정 인원이 전체 이용률의 96.3%를 차지했다고 밝혔다.

감사원은 두 지방자치단체의 내부통제 부실도 함께 지적했다. 감사 결과 창원시 공무원 43명, 밀양시 공무원 16명이 소유 농지를 불법 임대하거나 일부는 농지취득자격증명을 허위로 발급받은 것으로 의심되는데도 두 지자체는 이를 제대로 파악하지 못하고 있었다.

또 창원시는 공무원 26명이 겸직허가 없이 농업경영체 등록 후 농업에 종사하고 있었다. 밀양시도 17명이 겸직허가 없이 농업에 종사하거나 농지를 임대하고 있었지만 관련 기준조차 미비했다고 감사원은 지적했다.

hyun9@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동