폴스타코리아, '에이 퍼스펙티브' 단행본 출간

22일 서울에서 출간 기념 행사 개최…64명 인터뷰 담아

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폴스타코리아가 지난 22일 서울 스페이스 서울에서 '에이 퍼스펙티브(A PERSPECTIVE)' 시즌 1 단행본 출간 기념 행사를 열었다고 23일 밝혔다.

'에이 퍼스펙티브'는 폴스타와 비미디어컴퍼니가 2024년부터 협업해온 프로젝트다. 각 분야 리더들의 일과 삶, 휴식에 대한 관점을 담은 디지털 콘텐츠 플랫폼으로, 지난 20개월간 매거진 B의 발행인 조수용, 아티스트 이상순, 원밀리언댄스컴퍼니 CEO 리아킴 등 64명의 인터뷰를 공개했다. 누적 도달 수는 279만 이상이다.

행사에는 프로젝트에 공감하는 고객과 인터뷰이 60여 명이 참석했다. 메인 프로그램으로 김명수 비미디어컴퍼니 대표와 산업디자이너 이석우 대표가 '앞으로의 디자인'을 주제로 토크 세션을 진행했다. 두 연사는 지속가능한 디자인의 방향성과 크리에이티브 리더십에 대해 논의했다.

[[사진=폴스타코리아]

행사에서는 폴스타의 글로벌 지속가능성 이니셔티브도 소개됐다. 지구의 날을 기념해 전시장 조명을 10분간 소등하는 퍼포먼스가 진행됐다.

김명수 대표는 "64팀의 이야기를 한 권에 담았으며 이 책이 각자의 관점을 차분히 들여다보는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 김세배 폴스타코리아 마케팅 커뮤니케이션 실장은 "각 분야 리더들의 관점을 공유함으로써 사회가 지속가능한 방향으로 나아갈 수 있다고 생각한다"고 밝혔다.

y2kid@newspim.com