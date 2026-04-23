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서울 집값 오름폭 커졌다...송파구, 8주 만에 '플러스'

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AI 핵심 요약

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  • 한국부동산원이 23일 서울 아파트값 0.15% 상승을 발표했다.
  • 비강남권 강서·관악·성북구가 상승 주도하며 강남·서초구는 하락했다.
  • 전국 매매 0.04%, 전세 0.10% 상승하며 수도권 강세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월 9일 2주 앞두고 강남·서초 9주째 하락…용산 하락 전환
서울 전셋값 오름세 지속…2주 연속 전 자치구 전셋값 상승

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 다주택자 양도세 중과 유예가 중단되는 5월 9일을 2주 앞둔 가운데 서울 아파트값이 더 큰 폭으로 상승했다. 강남3구 가운데 강남구와 서초구는 9주 연속 하락을 이어간 반면 송파구는 8주만에 상승전환했다. 

23일 한국부동산원의 2026년 4월 3주(4월20일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격은 0.04% 상승했으며 전세가격지수는 0.10% 상승했다. 서울(0.15%)을 포함한 수도권(0.09%)은 상승한 반면 지방(0.00%)은 보합으로 나타났다.

[자료=한국부동산원]

서울 아파트 매맷값은 이번주 0.15%의 상승률을 보이며 지난주(0.10%)를 넘어서는 상승폭을 기록했다. 국지적으로 관망세를 보이는 지역과 정주여건이 양호한 단지를 중심으로 수요가 집중되며 상승 거래가 포착되는 지역이 혼재하고 있다는 게 한국부동산원의 분석이다. 

이번주에도 서울 아파트값 상승은 그간 가격 상승이 낮았던 비강남지역이 이끌었다. 강서구는 가양·염창동 위주로 상승거래가 일어나며 0.31% 주간 상승률을 기록했다. 관악구는 봉천·신림동의 대단지, 그리고 성북구는 길음·하월곡동에서 오르며 각각 0.28%, 0.27% 주간 상승률을 나타냈다. 뒤이어 동대문구(0.25%), 강북구(0.24%), 광진구(0.22%), 노원구(0.22%)의 아파트값 상승이 두드러졌다. 

반면 강남·서초 '찐강남' 지역은 9주 연속 하락을 이어가고 있다. 강남구(-0.06%)는 압구정·역삼동 위주, 서초구(-0.03%)는 반포·방배동 역세권 위주로 하락했으며 용산구도 -0.03% 변동률을 보이며 지난주에 이어 2주째 하락했다.

경기는 정부의 '실거주 1주택' 정책기조로 인한 서울지역 전월세 매물 부족현상이 풍선효과로 이어지는 모양새다. 화성동탄이 0.41%의 높은 상승폭을 보였고 광명시(0.34%)와 수원영통(0.31%)의 가격 상승이 거셌다. 성남분당은 0.14%로 지난주(0.16%)보다 소폭 상승률이 줄었으며 과천시는 -0.05%로 또다시 하락했다. 

인천은 이번주 다시 보합으로 돌아섰다. 연수구(0.03%), 미추홀구(0.02%), 부평구(0.02%)에서 상승세가 이어졌으나 그 외 지역에서는 하락하며 전체적인 보합을 기록했다. 

지방은 지난주에 이어 이번주에도 0.00% 보합을 기록했다. 5대광역시는 지난주 보합에서 -0.01%로 하락 전환했다. 0.1% 이상의 주간 상승률을 보이던 울산은 이번주 0.08%로 상승폭이 줄었으며 부산은 -0.01%로 하락 전환했다. 또 상승-하락이 반복되고 있는 세종은 0.07% 하락하며 한 주만에 다시 하락으로 돌아섰다. 반면 8개도는 전남(0.05%)의 강세에 힘입어 전체적으로 0.01% 상승했다. 

[자료=한국부동산원]

전국 주간 아파트 전세가격지수는 지난주(0.09%) 대비 늘어난 0.10% 상승을 기록했다. 서울을 포함한 수도권은 0.16%, 지방은 각각 0.05% 상승했다.

뚜렷한 전세 매물 감소가 나타나고 있는 서울은 지난주(0.17%) 대비 커진 0.22% 주간 아파트 전셋값 상승률을 보였다. 역세권 및 학군지와 같은 입지 양호 단지 중심으로 임차 문의가 꾸준히 지속되며 상승 계약이 이뤄지고 있다고 한국부동산원은 풀이했다. 

송파구와 성북구가 각각 0.39% 오르며 전셋값 상승을 견인했다. 뒤이어 광진구(0.35%), 노원구(0.32%), 강북구(0.30%), 도봉구(0.26%), 관악구(0.25%), 강서구(0.24%), 영등포구(0.22%), 구로구(0.20%) 등 서울 전역에서 아파트 전셋값이 올랐다. 이로써 서울 25개 자치구는 2주 연속 전지역 전셋값 상승을 달성했다.

경기는 지난주와 같은 0.13% 전셋값 상승률을 유지했다. 광명시(0.48%), 용인기흥(0.30%), 안양동안(0.27%)에서 큰 폭의 전셋값 상승이 나타났다. 인천은 전세 실수요가 풍부한 서구(0.26%), 연수구(0.16%)의 강세에 따라 0.13% 주간 전셋값 상승률을 기록하며 지난주(0.07%) 대비 커진 상승폭을 기록했다. 

5대광역시는 0.06% 전셋값 상승을 나타냈다. 울산은 0.12% 전셋값 상승을 기록했으며 부산도 0.08% 올랐다. 세종도 0.12%의 전셋값 상승을 기록했다. 충북이 0.08% 오르며 8개도는 0.03% 전셋값 상승을 보였다. 

donglee@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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