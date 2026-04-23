유안타증권, '2026 지역본부 연계 금융상품 PB 양성 과정' 진행

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리테일 지역본부 체제 개편에 맞춰 지역본부 내 금융상품 우수 PB 육성

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 유안타증권은 23일 '2026 지역본부 연계 금융상품 PB 양성 과정' 2차수 교육을 시행한다고 밝혔다.

유안타증권에 따르면 이번 교육은 영업점 PB를 대상으로 하며, 금융상품 전문성을 높이고 자산관리(WM) 서비스 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

WM 역량 강화를 위해 2022년 9월부터 시작한 교육 프로그램 'WM CLUB'은 작년까지 4개 기수, 180여 명의 PB가 참여해 WM 전문 교육 과정을 이수했다.

지난 3월 12일 BIFC(부산국제금융센터)에서 진행한 '2026 지역본부 연계 금융상품 PB 양성 과정' 1차 킥오프(KICK OFF) 단체 사진. [사진=유안타증권]

이번 교육은 상품전략본부 주관하에 글로벌자산배분·투자컨설팅·금융소비자보호본부 및 리서치센터와의 협업을 기반으로 진행된다. 리테일 지역본부 체제 개편에 맞춰 지역본부 내 금융상품 우수 PB를 육성하기 위해 진행된다.

교육은 지난달 부산국제금융센터(BIFC)에서 진행한 1차수를 시작으로 이날 대전에서 2차수, 8월 서울에서 3차수까지 주요 거점지역에서 실시된다. 선발된 70여 명의 PB들은 차수 마다 3일간 오프라인 집중 교육을 받으며 금융상품 전문 지식을 습득한다.

교육 과정은 펀드, 랩, 신탁 등 주요 금융상품의 이해와 심층 분석부터 국내외 시장 전망 및 투자 전략 분석, ETF 투자 방법 및 금융상품 완전판매 프로세스 점검 등으로 구성된다. 운용사 매니저 초청 강연과 우수 PB 실전 영업 노하우 공유, 사례 발표 및 토론 중심의 참여형 교육 방식도 진행해 PB들의 실무 역량을 강화하고 실질 영업 적용력을 높이는 데 중점을 뒀다.

홍동훈 유안타증권 상품전략본부장은 "시장의 변동성이 크고 방향성이 불분명할 때는 기본으로 돌아가 펀더멘털에 집중하고 자신만의 객관적인 기준을 세우는 것이 중요함을 PB들에게 강조하고 싶었다"며 "앞으로도 영업 현장의 PB들이 전문성을 바탕으로 신뢰도 높은 상담을 제공할 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 완전판매 원칙을 최우선 가치로 삼아 책임 있는 금융상품 판매 문화를 정착할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com