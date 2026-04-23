빅크, 4.0 개편…엔터 플랫폼 통합

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 엔터테크 플랫폼 빅크(BIGC)는 '빅크 4.0' 개편을 통해 K-팝 및 K-컬처 팬덤을 위한 통합형 플랫폼으로 기능을 확대했다고 밝혔다.

[이미지=빅크]

이번 개편은 콘텐츠 탐색부터 참여, 구매까지 이어지는 이용 과정을 하나의 흐름으로 통합하는 데 초점을 맞췄다. 티켓, 라이브 스트리밍, 콘텐츠, 커머스, 투표, 게임 등 팬 활동과 관련된 8개 기능을 단일 플랫폼에 통합했다.

신규 기능으로는 통합 검색 '디스커버(Discover)'가 도입됐다. 이용자는 아티스트 검색을 통해 관련 콘텐츠, 이벤트, 상품 정보를 한 번에 확인할 수 있다.

이용자 참여 기능도 강화됐다. 콘텐츠 소비 외에도 미션, 팬 투표, 게임 등 참여형 요소를 추가해 이용 지속성을 높이는 구조를 적용했다.

글로벌 이용자를 위한 기능도 개선됐다. AI 기반 자막 자동화 기술을 도입해 12개 언어를 지원하며, 클라우드 기반 배포 시스템을 통해 자막 제공 속도를 높였다. 이와 함께 플랫폼 안정성과 보안 기능도 강화했다.

빅크는 이번 개편을 통해 아티스트와 팬 간 상호작용을 강화하고, 글로벌 이용 환경을 확대할 계획이라고 밝혔다.

whitss@newspim.com