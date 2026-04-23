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신한카드, '더프리뷰서울' 아트페어 6년 연속 개최

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  • 신한카드가 23일 서울 에스팩토리에서 더프리뷰서울 2026을 개최한다.
  • 48개 갤러리 220명 작가 작품을 선보이며 일본·인도네시아 갤러리 참가한다.
  • 콜렉터 주도 리아트 어워즈 신설하고 신한카드 혜택·할인 제공한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 '더프리뷰서울 2026 with 신한카드(더프리뷰서울)'를 서울 성동구 에스팩토리 D동에서 개최한다고 23일 밝혔다. 행사는 이날 VIP 프리뷰를 시작으로 오는 26일까지 진행된다.

더프리뷰서울에는 전년 대비 약 20% 늘어난 규모인 총 48개 갤러리가 참여해 220여 명 작가의 2000여 점의 작품을 선보이며, 일본 작가와 인도네시아 자카르타 갤러리 2곳도 참가한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = '더프리뷰서울 2026 with 신한카드' 포스터 [사진=신한카드] 2026.04.23 yunyun@newspim.com

특히 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 아트바젤∙프리즈 등 글로벌 아트페어 관계자를 초청해 한국 갤러리와의 협력을 강화하는 행사에 더프리뷰서울 참관이 포함돼 해외 미술 네크워크까지 저변을 넓혔음을 입증했다.

올해 더프리뷰서울의 특별전인 '스포트라이트'는 일본 작가 카루 미요시를 비롯한 8명의 작가가 선보이는 8점의 설치 작업으로 구성되며, 신한카드가 지속 후원중인 부산시 신진작가 공모전인 '부산, 커넥티드'의 2025년 수상팀인 '루미네어'의 신작도 선보인다. 신한카드의 대표 상품 Plan 시리즈를 활용해 마스터카드와 협력한 인피니티 플랜(INFINITY PLAN)존에서는 다양한 체험도 가능하다.

가장 주목할만 점은 국내 최초 콜렉터 주도의 예술상 '리아트 어워즈(Re:art Awards with 하나문화재단)'이다. 76인의 콜렉터 '리아트 컴패니언즈'가 심사를 맡아 참여 작가 중 2~4인을 선정한다. 수상작은 구매 후 협력 미술관에 기증돼 다음 세대를 위한 콜렉션으로 영구 소장된다. 오는 11월에는 신한은행과 협력해 역삼동 '신한갤러리'에서 별도 전시도 개최된다. 창작, 구매, 기증, 공공 콜렉션으로 이어지는 선순환 구조를 만들어낸다는 의미이다.

더프리뷰서울에는 신한카드 탑스클럽(Tops Club) 고객은 물론, 신한금융그룹의 시니어 특화 브랜드 'SOL메이트'와 연계해 문화예술에 관심이 많은 신한은행의 고자산 시니어 고객들을 초청했다. 또한 방문하는 모든 고객들에게 신한은행의 상생형 배달 플랫폼 '땡겨요' 혜택도 제공한다.

더프리뷰서울 입장권은 NOL티켓이나 현장에서 신한카드로 구매시 30% 할인받을 수 있으며 네이버에서도 사전 구매 가능하다. 신한카드로 결제 시 작품 구매는 최대 5만원까지 5% 캐시백과 2~3개월 무이자 할부가 제공되며, 라운지와 스페셜 부스 등에서 10% 캐시백 혜택도 제공된다.

더프리뷰서울은 금융권이 주관한 최초의 아트페어로 출발해 올해 6회째를 맞았다. 신진 작가와 중소 갤러리 중심의 참여 구조를 통해 시장 진입 장벽을 낮추고, 창작·유통·소장의 선순환 구조를 구축해왔다는 평가다.

이 같은 성과를 바탕으로 더프리뷰서울은 일반 기업 최초로 문화체육관광부 주관 '2025 예술경영대상'을 수상했으며, 5년 연속 아트페어 육성사업에도 선정됐다.

yunyun@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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