SK스피드메이트, 차량 예방정비·안전점검 캠페인 서비스 개시

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK스피드메이트(대표 이환용)는 23일 AXA손해보험 자동차보험 가입 고객을 대상으로 차량 예방정비·안전점검 캠페인 서비스를 개시한다고 밝혔다.

이는 고객이 AXA손해보험 앱을 통해 안전점검을 신청하고 스피드메이트 매장에 방문해 엔진오일, 배터리, 타이어, 브레이크, 에어컨 필터 총 5개 주요 항목을 점검받으면 진단 결과를 모바일 리포트로 제공받는 서비스다.

AXA손해보험과 협력해 전국 570여 개 스피드메이트 매장에서 진행하는 이번 서비스는 단순히 이상 여부를 통지하는 기존 차량 점검에서 한걸음 더 나아가 차량 안전에 직결되는 진단 결과 및 이에 근거한 종합 정비 점수를 함께 제공한다.

SK스피드메이트 관계자는 "단순 점검을 넘어 데이터 기반 차량 관리 경험을 고객에게 제공하는 것이 핵심"이라며 "모바일로 제공되는 차량 안전점검 리포트를 통해 차량 상태와 예상 정비 시점을 알 수 있어 고객의 편의성이 크게 향상될 것으로 기대한다"고 말했다.

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