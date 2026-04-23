피렐리, 신형 포르쉐 911 터보 S 전용 'P Zero R' 타이어 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 피렐리는 포르쉐 911 터보 S 전용 초고성능 타이어 'P Zero R'을 개발했다고 23일 밝혔다.

P Zero R은 스포츠카의 일상 주행 환경을 고려해 설계된 제품으로, 피렐리의 모터스포츠 기술을 기반으로 한 컴파운드가 적용됐다. 고성능 차량에 맞춘 반응성과 주행 성능 확보에 초점을 맞췄다.

해당 타이어는 911 터보 S의 최고 출력 523kW(711마력)와 최대 토크 800Nm의 성능을 효과적으로 전달할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 주행 안정성과 조향 응답성을 강화했다.

마른 노면에서는 높은 그립력을 확보했으며, 젖은 노면에서도 제동 및 제어 성능을 고려해 설계됐다. 트레드 패턴은 주행 소음을 줄이고 승차감을 개선하는 데 중점을 뒀으며, 회전 저항을 최적화해 효율성 향상도 고려했다.

피렐리는 차량 특성에 맞춘 전용 타이어를 개발하는 '퍼펙트 핏' 전략을 적용하고 있으며, 포르쉐와 협력을 통해 911 라인업 전반에 해당 제품을 확대 적용하고 있다.

이번 타이어에는 포르쉐 승인 마크인 'N'이 적용되며, 이는 양사가 공동 개발한 제품임을 의미한다. 규격은 전륜 255/35 ZR 20, 후륜 325/30 ZR 21로 구성됐다.

[이미지=피렐리] 신형 포르쉐 터보S 전용 P Zero R

whitss@newspim.com