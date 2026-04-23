한투운용, 'ACE 머니마켓액티브' 연초 이후 2000억 유입

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듀레이션 0.2년 수준으로 금리 변동 민감도 낮아

"연금 계좌 등에서 포트폴리오 투자용으로 활용성 높아"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 올해 ACE 머니마켓액티브 상장지수펀드(ETF)로 약 2000억원의 자금이 유입됐다고 23일 밝혔다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 전날 기준 ACE 머니마켓액티브 ETF로 연초 이후 유입된 자금은 2142억원이다. 이는 국내 상장 머니마켓 ETF 14개 평균치(350억원)를 웃도는 수준이다.

ACE 머니마켓액티브 ETF의 순자산액은 6855억원으로, 작년 말 대비 47.39% 증가했다. 같은 기간 머니마켓액티브 ETF 14개가 기록한 순자산액 증감률 평균치는 9.93%다.

[사진=한국투자신탁운용]

ACE 머니마켓액티브 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2024년 7월 상장한 파킹형 상품이다. 파킹형 ETF는 양도성예금증서(CD)나 한국무위험지표금리(KOFR) 등 초단기채권에서 나오는 금리를 일할계산해 쌓아가는 상품으로, 단기자금 혹은 연금계좌 내 유휴자금 운용 시 활용도가 높다. ACE 머니마켓액티브 ETF 역시 잔존만기 3개월 이하이면서 신용등급이 AA 이상인 채권, 단기사채를 포함한 기업어음, CD 등에 주로 투자한다.

책임 운용역인 조익환 한국투자신탁운용 FI운용1부 부장은 "ACE 머니마켓액티브 ETF는 금리 변동에도 민감도가 크지 않은 듀레이션 0.2년 수준으로 운용되는 것이 특징"이라며 "현재 CD금리(91일물, 22일 기준)가 2.82%인 반면 해당 ETF의 연환산 만기 수익률(22일 기준)은 3.31%로 높다는 것도 투자 포인트"라고 말했다.

이어 "하루만 투자해도 이자수익을 얻을 수 있는 동시에 의무 가입 기간이 없어 필요시 유동성을 확보할 수 있는 파킹형 ETF는 유휴자금 운용 시 활용도가 아주 높다"며 "연금 및 개인종합자산관리계좌(ISA) 계좌에서도 100% 투자가 가능한 상품인 만큼, 포트폴리오 투자용으로 활용하면 좋을 것"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com