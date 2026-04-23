전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[모닝 리포트] "팽팽한 1470원대 후반, 상·하단 동시에 막혔다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 우리은행은 23일 보고서에서 달러/원 환율이 1470원대 후반 중심 제한 등락 전망했다.
  • 22일 환율은 1476.20원에 7.70원 상승 마감하며 중동 리스크로 달러 강세 지속됐다.
  • 수출업체 네고 물량이 상단 제약하며 박스권 흐름 보일 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 휴전 연기에도 '강달러+유가↑'
중동 리스크가 만든 안전자산 선호

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행은 23일 보고서에서 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 중동 지정학적 불확실성에 따른 달러 강세 압력과 수출업체 고점 매도가 맞부딪치며 1470원대 후반을 중심으로 제한적인 등락을 이어갈 것으로 전망했다.

우리은행 자금시장영업부는 이날 달러/원 예상 레인지를 1475~1483원으로 제시했다. 전일 역외 NDF 종가는 스왑포인트를 감안할 때 1478.75원으로, 전 거래일보다 2.75원 오른 수준에서 형성되며 현물 고평가 수준을 소폭 확대했다.

서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 22일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 7.70원 상승한 1476.20원에 주간거래를 마감했다. 2026.04.22 yym58@newspim.com

중동 리스크는 여전히 달러 강세 재료로 작용하고 있다. 트럼프 대통령이 이란 측의 '통일된 협상안' 제시 전까지 휴전을 무기한 연기하겠다고 밝히면서 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장이 계속되고 있다.

이란이 해협 인근에서 선박 2척을 나포했다는 소식까지 더해지며 국제유가와 달러화에 대한 안전자산 수요가 동반 재점화됐다. 실제 간밤 뉴욕시장에서 달러지수는 98.590으로 0.196포인트 상승했고 WTI 가격도 3%대 오르며 위험자산 대비 달러 선호를 자극했다.

외환시장 참여자들은 휴전 연기 자체보다 호르무즈 봉쇄 장기화 가능성에 주목하고 있다. 유가 상승과 이에 따른 인플레이션 우려는 달러 강세 기대를 높이는 요인으로 받아들여지는 한편, 위험회피 심리를 자극하며 원화 등 이머징 통화 강세를 제약하고 있다.

유로존 4월 소비자신뢰지수가 -20.6을 기록해 예상치를 크게 하회한 점도 경기 불안 심리를 자극하며 유로화 약세와 달러 강세를 동시에 부추겼다. 파운드와 엔화는 제한적인 약세에 그쳤지만, 유로화는 상대적으로 큰 폭의 하락을 보이며 달러지수 상승을 견인했다.

다만 국내 시장에서는 수출 및 중공업체를 중심으로 한 달러 고점 매도(네고) 물량과 역내외 롱포지션 청산(롱스탑)이 환율 상단을 눌러주는 모양새다.

전일 달러/원 현물 종가는 1476.0원으로, 전 거래일 대비 7.5원 상승 마감했다. 장 초반에는 1479.5원에서 출발해 1,480원선 부근에서 등락했지만, 오후 들어 코스피 강세와 함께 수출업체 네고 물량이 유입되면서 환율이 1,470원대 중반으로 되밀렸다.

코스피는 6417.93포인트로 29.46포인트 상승 마감하며 위험선호 심리를 일부 회복했고, 이는 외환시장에서 원화 약세 압력을 완화하는 방향으로 작용했다.

역내 수입업체 결제 수요 등 실수요 달러 매수는 환율 하단을 지지하는 요인으로 꼽힌다. 호르무즈 리스크와 유가 상승, 글로벌 강달러 환경이 겹치면서 결제 수요는 환율이 하락할 때마다 저가 매수로 이어질 공산이 크다. 반면 수출업체를 중심으로 한 네고 물량은 환율이 1,480원선을 상향 시도할 때마다 꾸준히 공급되는 양상이다.

보고서는 "1480원대 진입 시 달러 공급이 늘어나면서 환율 상단이 제한될 것"이라며, "간밤 뉴욕 증시 반등으로 지정학적 리스크 헤지 포지션이 일부 축소된 만큼 역내외에 쌓인 달러 롱 포지션 청산도 상방을 제약할 수 있다"고 진단했다.

채권 및 금리 시장에서는 미국 2년물과 10년물 금리가 각각 3.80%, 4.30%대에서 소폭 상승했고, 국내 금리 역시 3년 국고채가 3.36%로 3.5bp 상승하는 등 약세 흐름을 이어갔다.

단기금리 지표인 국내 CD와 통안채 금리도 소폭 상승하며 금리 레벨이 점진적으로 위로 이동하는 모습이다. 한국 5년 만기 CDS 프리미엄은 29bp대에서 안정세를 유지해 대외 신용 리스크가 통제 가능한 범위에 있음을 시사했다.

보고서는 "지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 수출업체 네고가 환율 상단을 꾸준히 눌러 줄 것"이라며 "달러/원은 1470원대 후반을 중심으로 상·하단이 동시에 막힌 박스권 흐름을 보일 가능성이 크다"고 내다봤다.

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동