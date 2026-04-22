이란 혁명수비대 "공격 재개 시 상상초월 파괴적 타격" 경고

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 22일(현지시간) 창설 기념일을 맞아 전면 교전 준비 태세를 갖추고 있다며 미국·이스라엘의 공격 재개 시 강력히 보복하겠다고 경고했다.

로이터 통신에 따르면 혁명수비대는 이날 창설 기념일 성명에서 "우리는 적과의 전투를 계속할 최고의 준비 태세에 있다"며 "침략이 반복될 경우 역내 적의 자산에 상상을 초월하는 파괴적인 타격을 가할 것"이라고 밝혔다.

또한 혁명수비대는 "소위 휴전 "기간 동안 "침묵의 전장"에서 적의 동향을 예의주시하며 경계를 늦추지 않고 있다고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 휴전 만료 하루 앞둔 21일, 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이란 지도부 내 분열과 중재국 파키스탄 요청을 이유로 휴전 연장을 발표했다. 이란 측에서 종전안을 제출하고 이를 논의해 합의할 때까지 사실상 '무기한' 휴전을 선언했다.

그러나 이란 국영방송 IRIB는 "이란은 미국의 협상 조건을 거부했다. 트럼프가 일방적으로 연장한 휴전"이라고 받아쳤고, 이란 측 종전 협상 수석대표 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장의 고문 메흐디 모하마디도 이날 엑스에 "(미국의 대이란 해상) 봉쇄 지속은 폭격과 다를 바 없으며 군사적으로 대응해야 한다"는 입장을 밝혔다.

지난 2월 16일(현지시간) 이란 남부에서 군사훈련 하는 이슬람혁명수비대(IRGC)원들의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com