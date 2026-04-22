전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

곽노현·조희연, 진보 교육감 후보들 만나 단일화 완주 당부

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 곽노현·조희연 전 서울시교육감이 22일 진보 예비후보들과 만나 단일화 완주와 원팀 기조를 당부했다.
  • 두 전 교육감은 격려와 협력을 강조하며 경선 과정의 공정성과 승복을 촉구했다.
  • 추진위는 22일부터 23일까지 1차 투표를 진행하며 과반 득표 시 당선인 확정한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

22일 서울 종로구서 오찬…전날 공동 입장문 이어 '원팀' 강조 행보
이날부터 23일까지 1차 투표…27~28일 결선 투표 거쳐 단일후보 확정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 곽노현·조희연 전 서울시교육감이 22일 서울시 교육감 선거에 출마한 진보 진영 후보들을 만나 단일화 완주와 '원팀' 기조를 당부했다.

교육계에 따르면 곽 전 교육감은 이날 서울 종로구 문화공간온에서 '2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회'(추진위)의 강민정·정근식·한만중 예비후보와 점심식사를 했다.

곽노현(사진 왼쪽)·조희연(사진 오른쪽) 전 서울시교육감이 22일 서울 종로구 문화공간온에서 '2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회'(추진위)의 강민정(사진 가운데)·정근식(사진 오른쪽에서 두 번째)·한만중 예비후보를 만나 단체사진을 찍고 있다. [사진=공존의뜰]

두 전임 교육감은 같은 진영인 만큼 대립하기보다 서로 격려하고 협력하면서 선거를 완주하자는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

이들은 지난 21일 공동 입장문을 통해 '원팀' 유지와 경선 이후 공동행보를 촉구한 바 있다.

이들은 입장문에서 "치열한 경선 속에서 나타나는 긴장과 균열은 중간 과정일 뿐이며 궁극적으로는 서울교육을 위한 공동의 헌신으로 승화될 것이라고 생각한다"며 "치열한 경선이 결과적으론 함께 힘을 모아 선을 이루는 미덕으로 이어질 수 있기를 기대한다"고 촉구했다.

최근 불거진 '집단 대납' 의혹과 중복투표 논란 등에 대해서는 "추진위의 충실한 점검과 대응, 이를 존중하는 후보들의 노력을 통해 슬기롭게 풀어가고 있다"며 "경선 과정은 끝까지 교육적 가치에 충실해야 하며 공정한 경쟁, 아름다운 승복, 경선 이후 '원팀'의 여정을 함께하는 자세가 모두 중요하다"고 강조했다.

추진위는 이날부터 23일까지 이틀 동안 1차 투표를 진행한다.

추진위는 애초 1차 투표를 17~18일, 2차 투표를 22~23일 실시할 계획이었다. 그러나 시민참여단 모집 과정에서 선거인단 참여비를 대신 내줬다는 이른바 '집단 대납' 의혹이 제기되면서 전체 일정은 닷새가량 미뤄졌다.

추진위는 중복 참여 여부와 미입금 사례, 세부 주소 누락 여부 등을 전수 조사했고, 21일 오후 6시 기준 총 2만8516명을 선거인단으로 최종 확정했다. 이 가운데 청소년은 1318명으로 전체의 4.6%를 차지했다.

이번 1차 투표는 시민참여단 투표 결과만 100% 반영하는 방식으로 치러진다. 과반 득표자가 나오면 23일 곧바로 당선인이 확정된다.

반면 과반 득표자가 없을 경우에는 득표 상위 1~2위를 대상으로 27~28일 결선 투표를 실시한다. 최종 단일 후보는 결선 마지막 날인 28일 오후 6시에 발표될 예정이다.

결선에서는 시민참여단 투표 70%와 여론조사 30%를 합산해 최종 승자를 가리게 된다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
사진
한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동