삼성·하이닉스 임원들 '주식 부자' 줄섰다...반년 만에 5배 늘어

주가 급등에 10억 클럽 173명…100억 클럽도 첫 등장

노태문 200억대 선두…곽노정, 하이닉스 첫 '100억 임원'

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스 주가 급등 영향으로 양사 임원들의 주식자산이 빠르게 불어나고 있다. 이달 기준 두 회사에서만 주식평가액이 10억 원을 넘는 임원이 170명을 훌쩍 넘어서며, 6개월 만에 5배 이상 증가한 것으로 나타났다.

22일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 지난 21일 기준 삼성전자·SK하이닉스 일반 임원 주식평가액 분석 결과, 주식평가액이 10억 원을 초과한 임원은 총 173명이다. 지난해 10월 조사 당시 31명과 비교해 140명 이상 늘어난 수치다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진=뉴스핌DB]

삼성전자 주가는 지난해 10월 24일 9만8800원에서 이달 21일 21만9000원으로 121.7% 상승했다. 같은 기간 SK하이닉스는 51만 원에서 122만4000원으로 약 140% 급등했다. 이에 따라 임원들의 보유 주식 가치도 동반 상승했다.

종목별로는 삼성전자에서 113명, SK하이닉스에서 60명이 '10억 클럽'에 이름을 올렸다. 특히 삼성전자는 6개월 전 17명에서 113명으로 급증했고, SK하이닉스 역시 14명에서 60명으로 4배 이상 늘었다.

고액 자산가 반열에 오른 임원도 늘었다. 주식평가액 100억 원을 넘는 임원은 총 3명으로, 노태문 삼성전자 사장이 215억8398만 원으로 가장 높았다. 박학규 삼성전자 사장도 132억5366만 원으로 뒤를 이었다. 곽노정 SK하이닉스 사장은 103억2321만 원으로 처음 '100억 클럽'에 진입했다.

이외 50억 원 이상 임원도 14명에 달했다. 삼성전자에서는 유병길 부사장, 전영현 부회장, 정현호 부회장, 김용관 사장, 김수목 사장 등이 60~70억 원대 주식평가액을 기록했다. SK하이닉스에서는 안현 사장과 차선용 사장이 각각 80억 원대 자산을 보유한 것으로 나타났다.

[사진=한국CXO연구소]

총수일가의 주식자산 규모는 압도적이었다. 이재용 삼성전자 회장은 삼성전자 주식만으로 21조 원이 넘는 평가액을 기록했으며, 홍라희 리움미술관 명예관장, 이서현 삼성물산 사장, 이부진 호텔신라 사장 등도 수조 원대 주식자산을 보유한 것으로 나타났다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "6개월 전에는 삼성전자 50억 원대, SK하이닉스 20억 원대가 고액 임원 기준이었지만, 현재는 각각 200억 원대와 100억 원대로 상향됐다"며 "2분기에는 10억 원 이상 임원이 200명을 넘어설 가능성이 크다"고 말했다.

syu@newspim.com