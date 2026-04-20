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곽노정 SK하이닉스 사장 "AI는 산업의 표준"… 협력사와 공급망 강화

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AI 핵심 요약

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  • SK하이닉스가 20일 동반성장협의회 총회를 열고 협력사와 AI 공급망 전략을 공유했다.
  • 협력 방식이 회사 주도에서 협력사 중심 현장 문제 해결 구조로 전환했다.
  • 교육·금융 지원 확대와 AI 메모리 시장 대응으로 공급망 경쟁력을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

동반성장협의회 정기총회 개최…89개 협력사 참여

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 협력사와 함께 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 공급망 협력 강화에 나섰다. 협력 방식도 기존 회사 주도에서 협력사 중심으로 전환하는 방향이다.

SK하이닉스는 20일 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 '2026년 동반성장협의회 정기총회'를 열고 협력사들과 공급망 대응 전략을 공유했다고 밝혔다. 이날 행사에는 89개 회원사 대표와 곽노정 대표이사 사장 등 주요 경영진이 참석했다.

동반성장협의회는 SK하이닉스와 협력사가 반도체 공급망 경쟁력을 강화하기 위해 2001년 출범한 협의체다. 매년 정기총회를 통해 사업 현황과 시장 전망을 공유하고 주요 협력 과제를 논의해 왔다.

2026년 동반성장협의회 정기총회 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=SK하이닉스]

◆ 협력 방식 전환…현장 중심 구조로

올해는 협력 방식 변화에 초점이 맞춰졌다. 기존에는 SK하이닉스가 논의 주제를 정했다면, 앞으로는 협력사가 현장에서 겪는 문제를 기반으로 주제를 도출하는 방식으로 전환한다.

유사한 관심사를 가진 협력사들이 자율적으로 소그룹을 구성하면, SK하이닉스는 이를 지원하는 구조다. 이를 통해 실질적인 문제 해결과 협력사 경쟁력 제고를 동시에 추진한다는 계획이다.

지난해에는 소재·부품·장비·인프라 등 분야별 분과간담회를 통해 공급망 관련 과제를 공동 수행하며 협력 체계를 유지해 왔다.

◆ 교육·금융 지원 확대…공급망 체력 강화

SK하이닉스는 협력사 경쟁력 강화를 위한 지원도 확대한다. '반도체 아카데미'를 통한 교육 프로그램을 강화하고, 기술·경영·금융 등 다양한 분야에서 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다.

이와 함께 AI 메모리 시장 전망과 사업 전략도 공유됐다. 회사는 AI 수요 확대에 대응하기 위해 협력사와의 파트너십을 기반으로 공급망 안정성을 강화한다는 방침이다.

동반성장협의회 정기총회에 참석한 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장의 모습. [사진=SK하이닉스]

황철주 동반성장협의회장은 "SK하이닉스가 협의회 회원사와 쌓아온 두터운 신뢰와 협력에 힘입어 AI 시대를 주도할 핵심 기업으로 도약하고 있다"며 "앞으로 협력 관계를 더 강화하고 서로 힘이 돼 줄 수 있는 관계로 성장해 새로운 시대를 함께 열어 가자"고 말했다.

곽 사장은 "지난해 SK하이닉스가 양적으로나 질적으로 분명한 성과를 거둘 수 있었던 것은 협의회 회원사 여러분의 헌신과 협력 덕분"이라며 감사를 전했다.

이어 "AI 수요는 더 이상 일시적인 기회가 아닌 산업의 표준이 됐고 이에 따라 반도체 산업의 구조 자체가 재편되는 지각 변동이 일어나고 있다"며 "다가올 AI 시대에도 회원사들이 글로벌 시장에서도 지속 가능한 경쟁력을 갖출 수 있도록 상호 신뢰를 바탕으로 협력 기반을 더욱 단단히 다지고 함께 성장해 나갈 수 있도록 상생협력의 깊이와 범위를 더욱 넓혀 나가겠다"고 말했다.

kji01@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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