곽노정 SK하이닉스 사장 "순현금 100조 이상 확보...ADR 상장 추진"

AI 투자 확대 대응…재무 체력 강화 전략 제시

美 상장 하반기 목표…글로벌 밸류 재평가 노려

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 순현금 100조원 확보를 목표로 재무 전략을 강화한다. 동시에 미국 증시 상장(ADR)을 추진하며 글로벌 자금 조달과 기업가치 재평가에 나섰다. 인공지능(AI) 확산으로 메모리 투자 규모가 급증하는 가운데 재무 체력을 확보하려는 전략이다.

곽노정 SK하이닉스 사장은 25일 경기 이천에서 열린 정기 주주총회에서 "순현금 100조원 이상을 확보하겠다"고 밝혔다.

AI 시대 진입으로 반도체 산업의 투자 부담은 크게 확대되고 있다. 클린룸 면적 증가와 첨단 공정 전환으로 단위 투자비가 상승하면서 안정적인 현금 확보가 핵심 경쟁력으로 떠오른 상황이다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 [사진=뉴스핌DB]

곽노정 사장은 "구조적 수요 성장을 뒷받침하려면 안정적인 투자 집행이 필요하다"며 "충분한 현금은 미래 성장을 위한 전략 자산이자 불확실성에 대비한 안전판"이라고 강조했다.

SK하이닉스는 글로벌 자본시장 공략에도 속도를 내고 있다. 회사는 지난 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 주식예탁증서(ADR) 상장을 위한 등록 신청서를 비공개로 제출했다.

ADR 상장은 미국 투자자들이 달러로 주식을 거래할 수 있도록 하는 구조다. 엔비디아 등 주요 고객과 글로벌 반도체 기업이 몰려 있는 미국 시장에서 기업 가치를 재평가받겠다는 전략이다.

회사 측은 상장 시점을 올해 하반기로 잡고 절차를 진행 중이다. 다만 발행 규모와 방식 등 구체 조건은 아직 확정되지 않았다.

곽 사장은 "현재 시점에서 발행 규모나 방식은 확정되지 않아 공개하기 어렵다"며 "하반기 상장을 목표로 준비하고 있다"고 설명했다. 이어 "주주 가치 제고에 도움이 되는 방향으로 추진할 계획"이라며 "구체적인 내용이 확정되면 다시 안내할 예정"이라고 덧붙였다.

syu@newspim.com