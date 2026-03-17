최태원 회장 "SK하이닉스 美 ADR 상장 검토...2030년까지 반도체 공급 부족"

'GTC 2026' 첫 참석…'AI 생태계 혁신 파트너' 위상 강화

엔비니다 젠슨 황과 재회..."최신 HBM 기반 파트너십 이어간다"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 메모리 반도체 공급부족 현상이 2030년까지 지속될 가능성이 높다고 밝혔다. 현재 고대역폭 메모리(HBM)를 비롯한 D램 등 반도체 가격이 급등하는 가운데 이 같은 분위기가 당분간 지속될 것이란 설명이다. 또 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 검토하고 있다고 언급했다.

17일 업계에 따르면, 최 회장은 16일(현지 시각) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 GTC(GPU Technology Conference 2026) 콘퍼런스에서 기자들과 만나 "반도체 공급 부족 문제는 웨이퍼 부족에서 비롯되는데, 더 많은 웨이퍼를 확보하려면 최소 4~5년은 걸린다"며 "오는 2030년까지 공급 부족이 20% 이상 지속할 것으로 예상한다"고 말했다.

SK하이닉스 전시 부스를 찾은 엔비디아 젠슨 황 CEO와 SK그룹 최태원 회장 [사진=SK하이닉스 뉴스룸]

최 회장은 "가격 안정화를 위해 최선을 다할 것"이라며 "우리 최고경영자(SK하이닉스)가 D램 가격 안정화를 위해 새로운 계획을 곧 발표할 것으로 알고 있다"고 언급했다.

또 최 회장은 SK하이닉스가 글로벌 투자자 기반 확대를 위해 미국 증시 상장(ADR)을 검토 중이라고 밝혔다. ADR은 해외 기업이 미국 증시에 간접적으로 상장해 거래할 수 있도록 만든 대체 증권이다.

최 회장은 SK하이닉스의 ADR 상장 가능성에 대한 질문에 "상장을 검토하고 있다"며 "한국 주주들뿐 아니라 미국과 글로벌 주주들에 노출될 수 있어 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

최 회장은 메모리 제조 시설을 미국으로 옮길 계획이 있느냐는 질문에는 "한국은 이미 기반이 잡혀 있어서 훨씬 빠르게 대응할 수 있다"며 국내에 집중하겠다고 밝혔다.

아울러 이번 미국 출장에서 엔비디아를 비롯해 다른 기업들과도 만날 예정이라면서 세계 1위 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 TSMC를 '매우 좋은 파트너'라고 강조했다.

최 회장은 지난 2월 실리콘밸리에서 황 CEO와 치맥 회동을 가진 데 이어, 한 달여 만에 다시 GTC 현장에서 모습을 드러내며 파트너십을 이어갔다.

앞선 미팅에서는 SK하이닉스의 6세대 제품인 HBM4를 포함해 다양한 AI 반도체 협력 방안이 논의된 것으로 알려졌으며, 최 회장의 이번 GTC 방문은 이러한 파트너십을 현장에서 다시 확인하고 앞으로도 이어가기 위한 차원에서 이뤄졌다고 SK하이닉스는 설명했다.

tack@newspim.com