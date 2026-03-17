AMD 리사 수, 삼성 평택캠퍼스 찾는다…파운드리 협력 주목

AI 칩 생산 협력 논의…수주 확대 기대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 한국을 찾아 삼성전자 평택 반도체 사업장을 방문하고 경영진과 협력 방안을 논의한다. 메모리 중심이던 양사 협력이 파운드리로 확대될지 관심이 쏠린다.

17일 업계에 따르면 수 CEO는 오는 18일 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장과 한진만 파운드리 사업부장 사장 등 주요 반도체 경영진을 만날 예정이다. 이 자리에서는 인공지능(AI) 반도체용 메모리 공급과 함께 차세대 칩 생산 협력 가능성이 논의될 것으로 전해졌다.

그동안 양사는 고대역폭메모리(HBM) 공급을 중심으로 협력을 이어왔다. 삼성전자는 AMD의 AI 가속기에 HBM3E를 공급하고 있으며, 차세대 HBM4에서도 협력이 이어질 가능성이 거론된다.

리사 수 AMD 최고경영자 [사진=로이터 뉴스핌]

업계에서는 이번 방한을 계기로 협력 범위가 파운드리로 확대될 가능성에도 주목하고 있다. 삼성전자의 첨단 공정을 활용해 AMD의 차세대 AI 칩 일부를 생산하는 방안이 검토될 수 있다는 관측이다.

삼성전자 파운드리는 최근 테슬라, 퀄컴 등 글로벌 고객사를 확보하며 수주 확대에 속도를 내고 있다. 특히 젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC 2026에서 삼성의 AI 추론용 칩 생산 협력을 공개하면서 존재감도 커지는 분위기다.

AMD까지 고객사로 확보할 경우 삼성전자 파운드리의 수주 기반이 한층 확대될 것이라는 전망이 나온다.

한편 2014년 취임한 수 CEO가 한국을 찾는 것은 이번이 처음이다. 업계에서는 평택 방문 이후 이재용 회장과의 회동 가능성도 거론하고 있다.

kji01@newspim.com