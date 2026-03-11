리사 수 AMD CEO, 18일 첫 방한…삼성·네이버와 AI 협력 방안 논의

18일 방한 예정…이재용·네이버 최수연 회동할 듯

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 이달 중순 한국을 방문해 국내 주요 기업들과 인공지능(AI) 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

11일 업계에 따르면 리사 수 CEO가 오는 18일 한국을 방문해 국내 기업들과 협력 방안을 모색할 예정이다. 수 CEO가 지난 2014년 AMD 수장에 오른 이후 첫 방한이다.

AMD는 미국의 팹리스 반도체 기업으로 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU), 데이터센터용 반도체 등을 설계·개발하고 있다. 이번 방한을 계기로 국내 반도체·인공지능(AI) 관련 기업들과 협력 확대 방안이 논의될 것으로 전망된다.

특히 수 CEO는 이재용 삼성전자 회장과 만나 협력 방안을 논의할 것으로 예상된다. 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 메모리 반도체 공급과 파운드리(반도체 위탁생산) 협력 가능성이 주요 의제로 거론된다. 삼성전자는 그동안 AMD에 범용 D램과 HBM, 낸드플래시 등 메모리 반도체를 공급해 왔다.

리사 수 AMD 최고경영자 [사진=로이터 뉴스핌]

AMD는 현재 AI 반도체 시장에서 엔비디아에 이어 점유율 2위를 기록하고 있으며, 인텔과 함께 글로벌 반도체 업계의 핵심 수요처로 꼽힌다. 업계에서는 AMD가 삼성전자 파운드리 사업부와 AI 칩 생산 협력 가능성도 논의 중인 것으로 보고 있다.

아울러 수 CEO는 네이버와의 협력도 모색할 예정이다. 그는 최수연 네이버 대표와 만나 데이터센터용 AI 칩과 관련 인프라 구축 방안 등을 논의할 것으로 전해졌다.

