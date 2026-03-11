최태원 회장 "韓 경제, 성장과 사회적 비용 감소 동시 달성해야"

사회적가치연구원, '가치와 성장' 포럼 개최

"기업이 사회적 비용을 감소시키면 경제적으로 이득이 되는 시스템 제안"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 최태원 SK그룹 회장은 한국 경제가 직면한 문제를 단순한 성장 둔화가 아닌 내수 부족과 사회적 비용 증가가 동시에 작동하는 구조적 문제로 진단했다. 기존처럼 국내총생산(GDP) 증가만을 성장의 기준으로 보는 방식으로는 양극화와 다양한 사회 문제를 해결하기 어렵다는 점을 강조했다.

11일 사회적가치연구원(이사장 최태원)에 따르면, 최 회장은 지난 10일 서울 한국고등교육재단 컨퍼런스홀에서 열린 '2026 가치와 성장 포럼'에서 윤호중 행정안전부 장관과의 대담을 통해 이같이 말했다.

최 회장은 "앞으로의 성장 모델이 경제 성장과 사회적 비용 감소를 동시에 달성하는 방향으로 재설계되어야 한다"고 밝혔다. 사회문제를 해결하지 못할 경우 복지와 사회적 갈등 비용이 지속적으로 증가해 결국 경제 성장 자체를 제약하는 악순환이 발생할 수 있다는 설명이다.

최태원 회장과 윤호중 행정안전부 장관이 대담하는 모습 [사진=사회적가치연구원]

최 회장은 또 "사회적 가치가 확산되기 위해서는 측정과 보상 시스템 구축이 핵심적 과제"라고 강조했다. 최 회장은 SK가 사회적 가치 창출 규모를 계량화하고 이를 경영에 반영하는 실험을 지속해왔다며, 사회문제 해결 활동을 정량적으로 측정하고 이에 따른 인센티브를 제공할 경우 기업과 다양한 경제 주체의 참여를 확대할 수 있다고 설명했다. 또한 사회적 가치 창출을 측정 가능한 시스템으로 만들고 이에 합당한 보상이 이루어져야 한다고 강조했다.

아울러 최 회장은 "사회적 가치 기반 경제 모델이 단순한 복지나 공익 활동이 아니라 새로운 성장 전략이 될 수 있다"고 밝혔다. 사회문제를 해결하는 과정에서 새로운 시장과 산업이 형성될 수 있으며, 이는 내수 확대와 경제 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 수 있다는 설명이다.

최 회장은 "기존 GDP 지표가 사회적 가치나 환경 가치 등을 충분히 반영하지 못하는 한계를 지적하며, 사회적 가치와 환경 가치까지 포괄하는 새로운 성장 지표에 대한 논의가 필요하다"고 강조했다. 이는 성장의 목표를 단순한 생산 확대가 아니라 국민의 삶의 질과 사회문제 해결까지 포함하는 방향으로 확장해야 한다는 문제 제기로 풀이된다.

이번 포럼은 '저성장 돌파구, 솔루션 변화'를 주제로 경제 성장과 사회적 가치의 관계를 재조명하고 지속 가능한 성장 모델을 모색하기 위해 마련됐다. 최태원 SK그룹 회장과 윤호중 행정안전부 장관을 비롯해 학계·정책 전문가, 기업 관계자 등 약 150여 명이 참석했다.

윤호중 장관은 대담에서 "사회문제 해결과 경제 성장을 동시에 달성하기 위해서는 정부 정책과 민간 혁신이 함께 작동하는 새로운 성장 생태계가 필요하다"고 강조했다. 특히 사회연대경제 활성화를 위한 정책 방향을 설명하며 사회연대경제 기본법 제정 추진, 금융 지원 확대, 공공서비스 참여 확대 등을 통해 사회문제 해결 기반을 강화하겠다고 밝혔다.

윤 장관은 "또한 사회문제 해결 활동이 정부 지원에만 의존하지 않고 지속 가능한 시장 구조 속에서 확장될 수 있도록 민간과 정부가 협력하는 정책 환경을 조성하는 것이 중요하다"고 설명했다.

