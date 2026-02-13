최태원 회장, 美 빅테크 CEO와 연쇄 회동..."AI동맹 강화"

엔비디아·MS·구글·브로드컴 등 빅테크 CEO들과 연쇄 회동

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 미국을 방문중인 최태원 SK그룹 회장이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 비롯 구글과 마이크로소프트, 브로드컴 등 글로벌 빅테크 CEO들과 잇따라 만나 글로벌 경영 행보를 이어가고 있다.

13일 SK하이닉스 뉴스룸에 따르면 최 회장은 지난 11일(현지시간) 미국 새너제이 구글 캠퍼스에서 순다르 피차이 CEO 및 경영진과 AI 메모리 장기 공급 협력을 논의했다.

두 사람은 AI 데이터센터 구축의 핵심 병목이 메모리 확보에 있으며, 단기간 증설이 어려운 만큼 장기 수급 안정화가 중요하다는 데 인식을 같이하고, 제품 공급 및 투자 협력 방안을 폭넓게 논의했다.

구글은 AI 수요 급증에 대응해 데이터센터 인프라 투자를 확대하고 있다. HBM은 TPU·GPU 등 AI 가속기의 핵심 부품으로, 안정적인 공급선 확보가 주요 과제로 부상하고 있다.

최태원 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=SK하이닉스 뉴스룸]

SK하이닉스는 HBM3E 양산과 HBM4 선제 투자로 글로벌 HBM 시장 선도 지위를 강화하고 있으며, 주요 테크 기업들의 차세대 AI 칩에 최적화된 고성능·저전력 메모리 솔루션을 제공하고 있다.

이날 회동에서 SK하이닉스는 구글 차세대 AI 모델 및 TPU 아키텍처 로드맵에 맞춘 Custom HBM 공동 설계, 향후 HBM4 기반 TPU에 대한 협력 등 중장기 AI 칩 로드맵 전반으로 협력 범위를 확대하자는 제안을 전달했다.

SK측은 "이번 만남은 최 회장이 미국 서부 지역을 돌며 SK하이닉스 미주 사업과 AI 생태계를 점검하고, 글로벌 빅테크와의 AI 인프라 파트너십을 한층 공고히 한 자리라는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.

최 회장은 지난 10일(현지시간)엔 미국 시애틀을 찾아 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO와 회동을 갖고 HBM 관련 협력과 AI 데이터센터·솔루션 사업 강화 방안을 논의했다.

순다르 피차이 구글 CEO(오른쪽)와 만난 최태원 SK그룹 회장(왼쪽) [사진=SK하이닉스 뉴스룸]

SK그룹이 반도체를 넘어 인공지능(AI) 인프라·서비스 영역까지 MS와의 협력을 확장하며 글로벌 AI 생태계에서 입지를 넓혀가려는 행보로 풀이된다. 양측은 최근 MS가 공개한 자체 AI 가속기 마이아 200(MAIA 200)을 둘러싼 협력 현황과 향후 비전을 공유했다.

최 회장은 같은 날 새너제이에서 저커버그 CEO를 만나 메모리 장기 공급 협력 방안에 대해 논의했다.

마크 저커버그 메타 CEO(왼쪽)와 만난 최태원 SK그룹 회장(오른쪽) [사진=SK하이닉스 뉴스룸]

최 회장은 지난 5일(현지시간) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 '치맥 회동'을 시작으로 혹 탄 브로드컴 CEO, 사티아 나델라 MS CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO를 연이어 만났다.

SK그룹은 "향후 HBM을 비롯한 메모리뿐만 아니라 AI 데이터센터 구축·운영, 클라우드 기반 AI 설루션 등 다양한 영역에서 MS와의 협력을 강화해 글로벌 AI 시장 공략에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com