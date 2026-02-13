배현진 '당원권 정지 1년' 중징계…친한계 "지선 포기 선언" 집단 반발

전체기사 최신뉴스 GAM
"공천권 찬탈·정치보복" 강력 비판
박정훈 "장동혁 이적행위...당대표 자격 없어"
'소장파' 대안과 미래 "패배의 길을 택하는 자해행위"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 배현진 국민의힘 서울시당위원장이 국민의힘 중앙윤리위원회로부터 '당원권 정지 1년'의 중징계를 받자 친한(친한동훈)계 인사들이 일제히 반발하고 나섰다.

윤리위는 결정문에서 정치적 상황이나 여론 지형과 무관하게 동일한 기준을 적용했다고 강조했지만, 친한계의 공개 반발이 이어지면서 당내 주도권을 둘러싼 갈등이 본격화되는 양상이다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 장동혁 국민의힘 대표, 배현진 의원이 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 대화를 나누고 있다. 2026.02.09 pangbin@newspim.com

한지아 의원은 이날 페이스북을 통해 "이번 서울시당위원장 징계는 다가올 서울 선거 패배의 씨앗이 될 것"이라며 "장동혁 지도부는 선거 필패의 책임을 넘어서 대한민국에 드리울 암울한 미래를 책임져야 할 것"이라고 밝혔다.

한 의원은 "권력은 견제될 때만 부패하지 않는다"며 "입법부와 행정부를 모두 장악하고 있는 이재명 정권을 향한 견제와 균형을 위해, 건강한 야당의 역할이 더욱 절실한 때"라고 강조했다. 그는 "최근 우리당 윤리위 결정들을 보면, 이것이 과연 승리를 위한 전략인지, 아니면 패배를 위한 전략인지 깊은 고민을 하게 된다"고 지적했다.

박정훈 의원은 보다 직접적으로 장 대표의 사퇴를 요구했다. 박 의원은 "장동혁 대표는 더 이상 당을 이끌 자격이 없다"며 "선거를 코 앞에 두고 당원 선거로 선출된 서울시당위원장을 징계하는 건 단순한 자해극이나 해당행위가 아니라 민주당을 이롭게 하는 이적행위"라고 비판했다.

박 의원은 "고성국 징계에 대한 보복이자, 서울시당의 공천권을 빼앗기 위한 찬탈행위"라며 "현 지도부로는 선거를 치를 수 없다"고 주장했다. 그는 "TK조차 민주당을 이기지 못하는 갤럽조사까지 나왔다"며 "장동혁 체제가 들어선 후 당은 윤어게인 세력에 포획돼 분란이 이어졌고, 정부와 여당은 우리당을 없는 당 취급하고 있다"고 지적했다.

박 의원은 "민주당 의원들은 장동혁 체제가 영원했으면 좋겠다는 조롱까지 하는 판"이라며 "지도부 총 사퇴는 물론이고, 제 정신이 아닌 윤리위원장을 임명해 당을 파국으로 몬 장동혁 대표는 제명돼야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 국민의힘 중앙윤리위원회가 배현진 국민의힘 의원에게 '당원권 정지 1년'의 중징계를 내렸다. 사진은 2024년 총선 당시 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 4일 오후 서울 송파구 석촌역 인근에서 박정훈 송파갑·배현진 송파을 국회의원 후보의 지지를 호소하고 있다. 2024.04.04 leehs@newspim.com

안상훈 의원도 이날 페이스북에서 "독립기구여야 할 윤리위가 장동혁 지도부의 취향을 저격하는 어처구니 없는 결정을 또한번 반복했다"며 "전두환 미화 논란 끝에 고성국 징계가 결정되자마자 이뤄진 정치보복이자, 당내 비판세력을 제거하고 공천권을 강탈하는 막장 드라마"라고 비판했다.

안 의원은 "충분한 소명은 온데간데 없이 이뤄진 이번 징계는 지방선거 포기선언이자 닥치고 당권수호로 읽힌다"며 "전국 시도당 중 유일하게 제대로 된 선거로 당선된 시당위원장을 직무정지시키면서, 6개월 넘게 준비해 온 시당 선거 조직은 바야흐로 붕괴 예정"이라고 지적했다.

그는 "조직 재건에 걸릴 시간을 감안하면, 사실상 선거를 포기하겠다는 것과 다름없다"며 "지금 국민의힘 지도부가 가고 있는 길이 진정 보수정당의 미래를 위한 길인지, 국민과 당원 앞에 분명히 답해야 할 것"이라고 강조했다. 안 의원은 "더 늦기 전에 당대표와 최고위원들은 윤리위 결정을 취소하기 바란다"고 촉구했다.

국민의힘 소장파 의원 모임인 '대안과 미래'도 입장문을 내고 장동혁 대표와 당 지도부에 "지금 당원에 대해 진행되는 모든 '징계' 절차를 중단해달라"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 국민의힘 초재선모임인 대안과 미래 소속 의원들이 모임을 갖고 대화를 나누고 있다 . 2026.01.20 pangbin@newspim.com

대안과 미래 소속 고동진, 권영진, 김건, 김성원, 김소희, 김용태, 김재섭, 김형동, 박정하, 박정훈, 서범수, 송석준, 신성범, 안상훈, 엄태영, 우재준, 유용원, 이성권, 정연욱, 조은희, 진종호, 최형두 의원은 입장문에서 "윤리위 징계로 전직 당 대표와 최고위원은 당에서 쫓겨났고, 서울시당위원장으로 수도 서울의 선거를 준비하던 배 의원마저 징계 위기에 놓였다"고 말했다.

이들은 "선거를 앞두고 통합해야 할 당이 계속 '마이너스 정치'를 하는 것은 스스로 '패배의 길'을 택하는 '자해행위'"라며 "정치의 사법화에 대한 우려가 큰 만큼 구성권 간 다름과 차이로 인해 발생하는 갈등을 대화와 타협이란 정치의 기본 기능으로 풀어보자는 제안"이라고 했다.

그러면서 "지금 국민의힘은 정해진 규칙에 복종하는 훈련소에서 훈련소장의 말을 따르지 않는 교육생만 골라 징계하는 모습과 다르지 않다"며 "권력에 대한 비판이 없는 정당은 '죽은 정당'이나 다름없다"고 강조했다.

앞서 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 배 위원장이 자신의 SNS에 일반인 미성년 아동의 사진을 게시한 행위가 당의 명예를 실추시키고 국민 정서에 반한다며 당원권 정지 1년을 의결했다. 윤리위는 결정문에서 해당 행위가 일반 국민의 윤리 감정이나 국민 정서에 반하는 행위에 해당한다고 판단했다.

oneway@newspim.com

