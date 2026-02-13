[전문] '당원권 정지 1년' 배현진 "서울 공천권 사유화 속내...투쟁 이어갈 것"

배현진, 징계 결정에 기자회견

"서울 지키는 투쟁 이어갈 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 신정인 기자 = 배현진 국민의힘 서울시당위원장이 13일 당 중앙윤리위원회의 '당원권 정지 1년' 징계 결정에 장동혁 대표의 현 지도부를 강하게 비판했다. 자리에는 한동훈 전 대표, 박정훈·한지아·안상훈·유용원 의원 등도 함께 했다.

배 위원장은 이날 오후 6시 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "예상했던 그러나 납득할 수 없는 징계"라며 "오늘 장동혁 지도부는 기어이 중앙윤리위 뒤에 숨어서 서울의 공천권을 강탈하는 비겁하고 교활한 선택을 했다"고 밝혔다.

배 위원장은 "오늘 발표된 갤럽 지지율 22%, 또한 우리 당의 텃밭이라는 대구경북에서조차 13%p(포인트)를 폭락시키며 민주당과의 초유의 동률을 만든 장동혁 지도부의 생존 방식은 지금 국민 여러분들께서 지켜보시듯 당내 숙청뿐"이라며 "당내에서 적을 만들고 찾지 않으면 목숨을 부지하지 못하는 무능한 장 대표가 다가올 지선 감당할 그 능력이 되겠나"고 비판했다.

이어 "국민의힘을 사실상 파산 위기로 몰아넣은 장동혁 지도부가 저 배현진 손발 1년간 묶어서 서울의 공천권 아무 견제 없이 사유화하고 자신들의 사천은 관철시키려는 속내를 서울의 시민들께서 모르시겠나"라고 지적했다.

배 위원장은 "오늘 우리 서울시당을 사고시당으로 지정하고 배현진 체제의 모든 선거 실무조직을 무력화시키기 위해 무려 당원권 정지 1년이라는 무리한 칼날을 휘두른 장 대표와 지도부에게 경고한다"며 "그 칼날은 머지않아 본인들을 겨누게 될 것"이라고 목소리를 높였다.

배현진 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

다음은 배현진 국민의힘 서울시당위원장의 기자회견 전문이다.

예상했던 그러나 납득할 수 없는 징계입니다. 오늘 장동혁 지도부는 기어이 중앙윤리위원회 뒤에 숨어서 서울의 공천권을 강탈하는 비겁하고 교활한 선택을 했습니다.

오늘 발표된 갤럽 지지율 22%, 또한 우리 당의 텃밭이라는 대구, 경북에서조차 13% 포인트를 폭락시키며 더불어민주당과의 초유의 동류를 만든 장동혁 지도부의 생존 방식은 지금 국민 여러분들께서 지켜보고 계시듯 당내 숙청뿐입니다.

당 내에서 적을 만들고 찾지 않으면 목숨을 부지하지 못하는 무능한 장동혁 대표가 다가오는 지방선거를 감당할 그 능력이 되겠습니까?

국민의힘을 사실상 파산 위기로 몰아넣은 장동혁 지도부가 저 배현진의 손발을 1년간 묶어서 서울의 공천권을 아무 견제 없이 사유화하고 자신들의 사천을 관철시키려는 속내를 서울의 시민들께서 모르시겠습니까?

저는 전국의 17개 시도 중에 대의원 선출을 통해 민주적으로 시당위원장이 되었고, 이후 무력화됐던 국민의힘 서울시당의 역할을 회생시키기 위해서 서울의 각 지역의 당협위원장, 그리고 구성원들과의 민주적 소통을 이어가며 6개월이 넘도록 서울을 서울답게 지키기 위한 선거의 준비를 해오고 있었습니다.

오늘 우리 서울시당을 사고 시당으로 지정하고 배현진 체제의 모든 선거 실무 조직을 무력화시키기 위해 무려 당원권 정지 1년이라는 무리한 칼날을 휘두른 장동혁 대표와 지도부에 경고합니다. 그 칼날은 머지않아 본인들을 겨누게 될 것입니다.

지금 무소불위인 듯 보이는 권력으로 저의 당원권은 잠시 정지시킬 수 있으나 태풍이 되어 몰려오는 준엄한 민심은 견디기 힘들 것입니다.

장동혁 지도부의 옳지 못한 사심, 그 악취를 명절 밥상의 향긋한 냄새로 가릴 수 있겠습니까?

그렇게 생각했다면 큰 오산입니다. 저 배현진은 서울을 지키기 위한 투쟁을 앞으로도 계속해 나가겠습니다.

