[속보] 배현진 "예상했던 징계...손발 묶어 서울 공천권 사유화하려는 속내"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 중앙윤리위로부터 '당원권 1년' 중징계를 받은 배현진 국민의힘 의원(서울시당위원장)이 13일 오후 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 "예상했던 징계"라며 "사실상 당을 파산위기로 몰아넣은 지도부가 배현진의 손발 1년간 묶어서 서울 공천권 사유화하고 사천 관철하려는 속내를 서울 시민들께서 모르겠나"라고 비판했다.
