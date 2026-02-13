금융위원회, 과거 다주택자 주담대·임대업자 대출 만기연장 '정조준'

"대출 적절성 심사 없는 관행적 만기 연장 점검, 개선 방안 마련"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 이재명 대통령이 강조한 다주택자 대출 만기 연장과 관련해 13일 전 금융권 긴급점검회의를 열고 향후 민관 합동 TF를 구성해 다주택자 대출 취급 현황 및 만기 연장 절차 등을 파악한 후 개선방안을 마련하겠다고 밝혔다.
금융위원회는 이날 오후 정부서울청사에서 금융감독원 등 관계기관과 은행연합회, 제2금융권 협회, 5대 시중은행 관계자가 참여한 가운데 전 금융권 긴급점검회의를 개최했다.
이날 회의를 주재한 신진창 금융위원회 사무처장은 "현재 수도권과 규제지역 내 다주택자에 대한 주택담보대출과 주택 신규 건설과 무관한 매입 임대사업자에 대한 대출은 전면 금지돼 있으나 과거에는 이런 대출들이 상당부분 허용돼 있었다"며 "금융회사들이 관련 대출의 적절성에 대한 면밀한 심사 없이 관행적으로 대출 만기를 연장해줬던 것은 아닌지 철저히 점검하고 개선방안을 마련해 나가야 한다"고 강조했다.
금융위원회와 관계기관들은 이날 회의 이후 전 금융권과 함께 과거에 취급된 다주택자 대출 취급현황과 만기 연장 절차 등을 면밀히 살펴보고 개선이 필요한 사항들은 신속히 조치해 나가겠다고 밝혔다.
금융위원회와 관계기관들은 조속한 시일 내 합동 TF를 구성해 관련 내용을 집중 점검하고 합리적인 개선방안을 마련해 나갈 계획이다.
