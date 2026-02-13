에이엔피, 10억원 규모 제3자배정 유상증자에 경영진 참여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 전장용 인쇄회로기판(PCB) 전문기업 에이엔피는 10억원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시한다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 조달한 자금은 수요가 커지고 있는 고사양 PCB 제조를 위한 설비 확보에 투입된다. 자동차의 전동화 가속으로 고사양 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 상황에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.
특히 이번 유상증자에는 오너이자 경영진인 전운관 대표이사와 특수관계인 전학수 와이에스피 대표이사가 참여한다. 책임 경영과 함께 회사 경쟁력 강화를 통한 기업가치 제고 의지를 표명하기 위해 투자를 결정했다.
회사 측은 설비투자가 완료되면 고부가제품 생산 확대와 생산성 향상으로 수익구조가 개선될 것으로 전망하고 있다. 향후에도 적극적인 투자를 통해 고사양 제품 생산을 위한 설비 확보와 기술 개발에 박차를 가할 예정이다.
회사 관계자는 "자동차의 전동화 가속으로 고사양 제품에 대한 수요가 증가하고 있다"며 "이번 투자는 단순한 생산능력 확대가 아닌 고부가 제품 중심의 체질 개선을 위한 선제적 조치"라고 밝혔다.
이어 "고부가 제품 매출 비중을 확대해 수익구조를 개선하고 고객 대응력을 한층 강화하겠다"고 강조했다.
